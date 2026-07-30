- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
307
Прибыльных трейдов:
157 (51.14%)
Убыточных трейдов:
150 (48.86%)
Лучший трейд:
355.24 USD
Худший трейд:
-52.76 USD
Общая прибыль:
3 119.53 USD (135 566 pips)
Общий убыток:
-2 238.77 USD (82 216 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (47.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
677.91 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.17%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.58
Длинных трейдов:
164 (53.42%)
Коротких трейдов:
143 (46.58%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.87 USD
Средняя прибыль:
19.87 USD
Средний убыток:
-14.93 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-48.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-135.48 USD (5)
Прирост в месяц:
46.92%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
243.88 USD
Максимальная:
246.32 USD (36.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.23% (245.06 USD)
По эквити:
0.89% (25.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|76
|EURJPY
|75
|CADJPY
|60
|GOLD
|33
|EURUSD
|15
|AUDJPY
|14
|USDCAD
|6
|EURAUD
|6
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|GBPAUD
|3
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|79
|EURJPY
|267
|CADJPY
|395
|GOLD
|190
|EURUSD
|-89
|AUDJPY
|115
|USDCAD
|3
|EURAUD
|-21
|USDCHF
|-51
|AUDUSD
|45
|GBPJPY
|-33
|NZDUSD
|-2
|GBPAUD
|-77
|EURCAD
|20
|GBPCAD
|13
|NZDJPY
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|12K
|EURJPY
|10K
|CADJPY
|4.5K
|GOLD
|19K
|EURUSD
|-625
|AUDJPY
|8.2K
|USDCAD
|1.8K
|EURAUD
|754
|USDCHF
|-1.3K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-3.2K
|NZDUSD
|-149
|GBPAUD
|-2.5K
|EURCAD
|1.7K
|GBPCAD
|475
|NZDJPY
|695
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +355.24 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +47.68 USD
Макс. убыток в серии: -48.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.00 × 13944
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 3
Trading is patience !
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
11
99%
307
51%
100%
1.39
2.87
USD
USD
36%
1:500