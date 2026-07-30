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Сигналы / MetaTrader 5 / Sage Master Xo
Shu Ting Xu

Sage Master Xo

Shu Ting Xu
Shu Ting Xu

Shu Ting Xu

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 15%
FxPro-MT5 Live02
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
307
Прибыльных трейдов:
157 (51.14%)
Убыточных трейдов:
150 (48.86%)
Лучший трейд:
355.24 USD
Худший трейд:
-52.76 USD
Общая прибыль:
3 119.53 USD (135 566 pips)
Общий убыток:
-2 238.77 USD (82 216 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (47.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
677.91 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.17%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.58
Длинных трейдов:
164 (53.42%)
Коротких трейдов:
143 (46.58%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.87 USD
Средняя прибыль:
19.87 USD
Средний убыток:
-14.93 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-48.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-135.48 USD (5)
Прирост в месяц:
46.92%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
243.88 USD
Максимальная:
246.32 USD (36.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.23% (245.06 USD)
По эквити:
0.89% (25.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 76
EURJPY 75
CADJPY 60
GOLD 33
EURUSD 15
AUDJPY 14
USDCAD 6
EURAUD 6
USDCHF 4
AUDUSD 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
GBPAUD 3
EURCAD 2
GBPCAD 2
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 79
EURJPY 267
CADJPY 395
GOLD 190
EURUSD -89
AUDJPY 115
USDCAD 3
EURAUD -21
USDCHF -51
AUDUSD 45
GBPJPY -33
NZDUSD -2
GBPAUD -77
EURCAD 20
GBPCAD 13
NZDJPY 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 12K
EURJPY 10K
CADJPY 4.5K
GOLD 19K
EURUSD -625
AUDJPY 8.2K
USDCAD 1.8K
EURAUD 754
USDCHF -1.3K
AUDUSD 1.5K
GBPJPY -3.2K
NZDUSD -149
GBPAUD -2.5K
EURCAD 1.7K
GBPCAD 475
NZDJPY 695
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +355.24 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +47.68 USD
Макс. убыток в серии: -48.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-6
1.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 13944
RoboForex-Pro
6.00 × 3
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Trading is patience ! 
Нет отзывов
2026.08.05 18:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.05 11:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.02 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sage Master Xo
99 USD в месяц
15%
0
0
USD
3.2K
USD
11
99%
307
51%
100%
1.39
2.87
USD
36%
1:500
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