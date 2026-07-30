信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Sage Master Xo
Shu Ting Xu

Sage Master Xo

Shu Ting Xu
Shu Ting Xu

Shu Ting Xu

  • Executive manager 在  ILU Developments
  • 中国
  • 455
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2026 10%
FxPro-MT5 Live02
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
322
盈利交易:
160 (49.68%)
亏损交易:
162 (50.31%)
最好交易:
355.24 USD
最差交易:
-52.76 USD
毛利:
3 206.09 USD (139 283 pips)
毛利亏损:
-2 465.38 USD (85 007 pips)
最大连续赢利:
9 (47.68 USD)
最大连续盈利:
677.91 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.17%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
49
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.01
长期交易:
174 (54.04%)
短期交易:
148 (45.96%)
利润因子:
1.30
预期回报:
2.30 USD
平均利润:
20.04 USD
平均损失:
-15.22 USD
最大连续失误:
8 (-173.61 USD)
最大连续亏损:
-173.61 USD (8)
每月增长:
38.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
243.88 USD
最大值:
246.32 USD (36.43%)
相对跌幅:
结余:
36.23% (245.06 USD)
净值:
0.89% (25.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 81
EURJPY 77
CADJPY 62
GOLD 35
EURUSD 15
AUDJPY 14
USDCAD 6
EURAUD 6
NZDUSD 4
USDCHF 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
GBPJPY 3
EURCAD 2
GBPCAD 2
NZDJPY 2
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 20
EURJPY 215
CADJPY 373
GOLD 209
EURUSD -89
AUDJPY 115
USDCAD 3
EURAUD -21
NZDUSD 33
USDCHF -51
GBPAUD -106
AUDUSD 45
GBPJPY -33
EURCAD 20
GBPCAD 13
NZDJPY 30
EURGBP -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 13K
EURJPY 9.4K
CADJPY 4.3K
GOLD 21K
EURUSD -625
AUDJPY 8.2K
USDCAD 1.8K
EURAUD 754
NZDUSD 292
USDCHF -1.3K
GBPAUD -3.1K
AUDUSD 1.5K
GBPJPY -3.2K
EURCAD 1.7K
GBPCAD 475
NZDJPY 683
EURGBP -429
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +355.24 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +47.68 USD
最大连续亏损: -173.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-6
1.00 × 1
FxPro-MT5
6.00 × 13944
RoboForex-Pro
6.00 × 3
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Trading is patience ! 
没有评论
2026.08.05 18:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.05 11:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.02 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sage Master Xo
每月99 USD
10%
0
0
USD
3.1K
USD
12
99%
322
49%
100%
1.30
2.30
USD
36%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载