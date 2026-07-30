- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
322
盈利交易:
160 (49.68%)
亏损交易:
162 (50.31%)
最好交易:
355.24 USD
最差交易:
-52.76 USD
毛利:
3 206.09 USD (139 283 pips)
毛利亏损:
-2 465.38 USD (85 007 pips)
最大连续赢利:
9 (47.68 USD)
最大连续盈利:
677.91 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.17%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
49
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.01
长期交易:
174 (54.04%)
短期交易:
148 (45.96%)
利润因子:
1.30
预期回报:
2.30 USD
平均利润:
20.04 USD
平均损失:
-15.22 USD
最大连续失误:
8 (-173.61 USD)
最大连续亏损:
-173.61 USD (8)
每月增长:
38.73%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
243.88 USD
最大值:
246.32 USD (36.43%)
相对跌幅:
结余:
36.23% (245.06 USD)
净值:
0.89% (25.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|81
|EURJPY
|77
|CADJPY
|62
|GOLD
|35
|EURUSD
|15
|AUDJPY
|14
|USDCAD
|6
|EURAUD
|6
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|4
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|3
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|20
|EURJPY
|215
|CADJPY
|373
|GOLD
|209
|EURUSD
|-89
|AUDJPY
|115
|USDCAD
|3
|EURAUD
|-21
|NZDUSD
|33
|USDCHF
|-51
|GBPAUD
|-106
|AUDUSD
|45
|GBPJPY
|-33
|EURCAD
|20
|GBPCAD
|13
|NZDJPY
|30
|EURGBP
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|13K
|EURJPY
|9.4K
|CADJPY
|4.3K
|GOLD
|21K
|EURUSD
|-625
|AUDJPY
|8.2K
|USDCAD
|1.8K
|EURAUD
|754
|NZDUSD
|292
|USDCHF
|-1.3K
|GBPAUD
|-3.1K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-3.2K
|EURCAD
|1.7K
|GBPCAD
|475
|NZDJPY
|683
|EURGBP
|-429
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +355.24 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +47.68 USD
最大连续亏损: -173.61 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
10%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
12
99%
322
49%
100%
1.30
2.30
USD
USD
36%
1:500