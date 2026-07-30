- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
31 (86.11%)
Убыточных трейдов:
5 (13.89%)
Лучший трейд:
12.98 USD
Худший трейд:
-8.67 USD
Общая прибыль:
125.01 USD (12 556 pips)
Общий убыток:
-41.46 USD (3 884 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (52.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.93 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
23.66%
Макс. загрузка депозита:
15.03%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.58
Длинных трейдов:
26 (72.22%)
Коротких трейдов:
10 (27.78%)
Профит фактор:
3.02
Мат. ожидание:
2.32 USD
Средняя прибыль:
4.03 USD
Средний убыток:
-8.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.67 USD (1)
Прирост в месяц:
41.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
8.72 USD (3.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.46% (8.72 USD)
По эквити:
37.97% (107.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.98 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +52.93 USD
Макс. убыток в серии: -8.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.37 × 2634
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
42%
0
0
USD
USD
284
USD
USD
2
100%
36
86%
24%
3.01
2.32
USD
USD
38%
1:500