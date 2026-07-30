- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
35 (81.39%)
亏损交易:
8 (18.60%)
最好交易:
27.88 USD
最差交易:
-21.77 USD
毛利:
174.04 USD (17 522 pips)
毛利亏损:
-69.98 USD (6 583 pips)
最大连续赢利:
19 (52.93 USD)
最大连续盈利:
52.93 USD (19)
夏普比率:
0.37
交易活动:
30.90%
最大入金加载:
18.86%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.45
长期交易:
29 (67.44%)
短期交易:
14 (32.56%)
利润因子:
2.49
预期回报:
2.42 USD
平均利润:
4.97 USD
平均损失:
-8.75 USD
最大连续失误:
2 (-23.30 USD)
最大连续亏损:
-23.30 USD (2)
每月增长:
52.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
23.40 USD (7.51%)
相对跌幅:
结余:
7.51% (23.40 USD)
净值:
50.57% (143.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.88 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +52.93 USD
最大连续亏损: -23.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.18 × 2734
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
52%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
2
100%
43
81%
31%
2.48
2.42
USD
USD
51%
1:500