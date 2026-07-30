- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
36 (64.28%)
Убыточных трейдов:
20 (35.71%)
Лучший трейд:
199.74 USD
Худший трейд:
-44.00 USD
Общая прибыль:
480.67 USD (18 092 pips)
Общий убыток:
-130.79 USD (5 969 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (31.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
223.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
5.59%
Макс. загрузка депозита:
11.20%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
7.50
Длинных трейдов:
48 (85.71%)
Коротких трейдов:
8 (14.29%)
Профит фактор:
3.68
Мат. ожидание:
6.25 USD
Средняя прибыль:
13.35 USD
Средний убыток:
-6.54 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.18 USD (2)
Прирост в месяц:
58.31%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.90 USD
Максимальная:
46.65 USD (7.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.53% (46.35 USD)
По эквити:
2.89% (17.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|350
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +199.74 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +31.42 USD
Макс. убыток в серии: -12.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.37 × 2634
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
950
USD
USD
2
98%
56
64%
6%
3.67
6.25
USD
USD
8%
1:500