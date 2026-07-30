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Сигналы / MetaTrader 5 / XAU Breakout Pro
Zheng Jie Hong

XAU Breakout Pro

Zheng Jie Hong
Zheng Jie Hong

Zheng Jie Hong

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 58%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
36 (64.28%)
Убыточных трейдов:
20 (35.71%)
Лучший трейд:
199.74 USD
Худший трейд:
-44.00 USD
Общая прибыль:
480.67 USD (18 092 pips)
Общий убыток:
-130.79 USD (5 969 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (31.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
223.95 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
5.59%
Макс. загрузка депозита:
11.20%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
7.50
Длинных трейдов:
48 (85.71%)
Коротких трейдов:
8 (14.29%)
Профит фактор:
3.68
Мат. ожидание:
6.25 USD
Средняя прибыль:
13.35 USD
Средний убыток:
-6.54 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.18 USD (2)
Прирост в месяц:
58.31%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.90 USD
Максимальная:
46.65 USD (7.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.53% (46.35 USD)
По эквити:
2.89% (17.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 350
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.74 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +31.42 USD
Макс. убыток в серии: -12.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.74 × 53
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real8
5.00 × 7
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
9.37 × 2634
FusionMarkets-Live
10.00 × 4
Exness-MT5Real34
13.40 × 111
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-6
21.29 × 509
BlackBullMarkets-Live
26.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.11 01:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.11 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 11:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.05 11:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 06:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.04 05:46
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 17:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 15:35
Share of trading days is too low
2026.07.30 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 15:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 14:35
Share of trading days is too low
2026.07.30 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 14:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 07:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 07:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 07:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.30 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 07:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU Breakout Pro
100 USD в месяц
58%
0
0
USD
950
USD
2
98%
56
64%
6%
3.67
6.25
USD
8%
1:500
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