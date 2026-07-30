- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
75
盈利交易:
49 (65.33%)
亏损交易:
26 (34.67%)
最好交易:
199.74 USD
最差交易:
-44.00 USD
毛利:
567.11 USD (20 583 pips)
毛利亏损:
-149.87 USD (7 560 pips)
最大连续赢利:
7 (31.42 USD)
最大连续盈利:
223.95 USD (6)
夏普比率:
0.22
交易活动:
5.59%
最大入金加载:
11.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
8.94
长期交易:
62 (82.67%)
短期交易:
13 (17.33%)
利润因子:
3.78
预期回报:
5.56 USD
平均利润:
11.57 USD
平均损失:
-5.76 USD
最大连续失误:
4 (-12.82 USD)
最大连续亏损:
-44.18 USD (2)
每月增长:
69.54%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
30.90 USD
最大值:
46.65 USD (7.58%)
相对跌幅:
结余:
7.53% (46.35 USD)
净值:
2.89% (17.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|417
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +199.74 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +31.42 USD
最大连续亏损: -12.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.18 × 2734
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
70%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
98%
75
65%
6%
3.78
5.56
USD
USD
8%
1:500