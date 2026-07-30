- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
16 (94.11%)
Убыточных трейдов:
1 (5.88%)
Лучший трейд:
5.41 USD
Худший трейд:
-42.69 USD
Общая прибыль:
42.02 USD (4 310 pips)
Общий убыток:
-43.37 USD (4 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (42.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.02 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
20.54%
Макс. загрузка депозита:
10.77%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
13 (76.47%)
Коротких трейдов:
4 (23.53%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
2.63 USD
Средний убыток:
-43.37 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-42.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.69 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.35 USD
Максимальная:
42.73 USD (30.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.22% (42.73 USD)
По эквити:
39.02% (48.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|45
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.41 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +42.02 USD
Макс. убыток в серии: -42.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Osloma PS (No Grid) is a single-entry Expert Advisor that I developed based on the core concept of breakout and pullback. It scans for structural breakouts and enters on a pullback with a strict stop-loss and take-profit. It does NOT employ any Grid or Martingale method. It is purely a single-entry system with a configurable stop-loss.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
99
USD
USD
3
100%
17
94%
21%
0.96
-0.08
USD
USD
39%
1:500