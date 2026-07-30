СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Osloma PS No Grid
Uttam Kumar Nandeibam

Osloma PS No Grid

Uttam Kumar Nandeibam
Uttam Kumar Nandeibam

Uttam Kumar Nandeibam

3.5 (19)
Computer Engineer & full-time Trader since 2018.

Youtube Link: https://www.youtube.com/@OslomaFx
1 продукт 6 сигналов 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
16 (94.11%)
Убыточных трейдов:
1 (5.88%)
Лучший трейд:
5.41 USD
Худший трейд:
-42.69 USD
Общая прибыль:
42.02 USD (4 310 pips)
Общий убыток:
-43.37 USD (4 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (42.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.02 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
20.54%
Макс. загрузка депозита:
10.77%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
13 (76.47%)
Коротких трейдов:
4 (23.53%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
2.63 USD
Средний убыток:
-43.37 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-42.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.69 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.35 USD
Максимальная:
42.73 USD (30.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.22% (42.73 USD)
По эквити:
39.02% (48.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 45
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.41 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +42.02 USD
Макс. убыток в серии: -42.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Osloma PS (No Grid) is a single-entry Expert Advisor that I developed based on the core concept of breakout and pullback. It scans for structural breakouts and enters on a pullback with a strict stop-loss and take-profit. It does NOT employ any Grid or Martingale method. It is purely a single-entry system with a configurable stop-loss.


Нет отзывов
2026.08.04 08:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 06:18
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.30 06:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 06:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Osloma PS No Grid
49 USD в месяц
-1%
0
0
USD
99
USD
3
100%
17
94%
21%
0.96
-0.08
USD
39%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.