- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
18 (94.73%)
亏损交易:
1 (5.26%)
最好交易:
5.41 USD
最差交易:
-42.69 USD
毛利:
48.38 USD (4 954 pips)
毛利亏损:
-43.45 USD (4 265 pips)
最大连续赢利:
16 (42.02 USD)
最大连续盈利:
42.02 USD (16)
夏普比率:
0.08
交易活动:
18.74%
最大入金加载:
10.77%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.12
长期交易:
14 (73.68%)
短期交易:
5 (26.32%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
2.69 USD
平均损失:
-43.45 USD
最大连续失误:
1 (-42.69 USD)
最大连续亏损:
-42.69 USD (1)
每月增长:
4.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.39 USD
最大值:
42.77 USD (30.25%)
相对跌幅:
结余:
30.22% (42.73 USD)
净值:
39.02% (48.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|689
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.41 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +42.02 USD
最大连续亏损: -42.69 USD
Osloma PS (No Grid) is a single-entry Expert Advisor that I developed based on the core concept of breakout and pullback. It scans for structural breakouts and enters on a pullback with a strict stop-loss and take-profit. It does NOT employ any Grid or Martingale method. It is purely a single-entry system with a configurable stop-loss.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
5%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
3
100%
19
94%
19%
1.11
0.26
USD
USD
39%
1:500