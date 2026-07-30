- Прирост
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Всего трейдов:
223
Прибыльных трейдов:
130 (58.29%)
Убыточных трейдов:
93 (41.70%)
Лучший трейд:
125.72 EUR
Худший трейд:
-52.25 EUR
Общая прибыль:
1 354.32 EUR (157 952 pips)
Общий убыток:
-1 001.18 EUR (116 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (213.90 EUR)
Макс. прибыль в серии:
242.96 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
12.15%
Макс. загрузка депозита:
13.92%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.10
Длинных трейдов:
110 (49.33%)
Коротких трейдов:
113 (50.67%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.58 EUR
Средняя прибыль:
10.42 EUR
Средний убыток:
-10.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-58.87 EUR)
Макс. убыток в серии:
-126.55 EUR (5)
Прирост в месяц:
69.02%
Годовой прогноз:
837.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.80 EUR
Максимальная:
168.44 EUR (44.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.37% (168.44 EUR)
По эквити:
1.50% (3.16 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|403
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +125.72 EUR
Худший трейд: -52 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +213.90 EUR
Макс. убыток в серии: -58.87 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Gold reaper V4.0 on a small account.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
156%
0
0
USD
USD
481
EUR
EUR
23
100%
223
58%
12%
1.35
1.58
EUR
EUR
44%
1:500