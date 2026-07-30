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Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Reaper V4 small balance
Geoffrey Lemaire

Gold Reaper V4 small balance

Geoffrey Lemaire
Geoffrey Lemaire

Geoffrey Lemaire

Automated Trading Expert.
Grow your funds safe!
1 тема 7 комментариев
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 156%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
223
Прибыльных трейдов:
130 (58.29%)
Убыточных трейдов:
93 (41.70%)
Лучший трейд:
125.72 EUR
Худший трейд:
-52.25 EUR
Общая прибыль:
1 354.32 EUR (157 952 pips)
Общий убыток:
-1 001.18 EUR (116 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (213.90 EUR)
Макс. прибыль в серии:
242.96 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
12.15%
Макс. загрузка депозита:
13.92%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.10
Длинных трейдов:
110 (49.33%)
Коротких трейдов:
113 (50.67%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.58 EUR
Средняя прибыль:
10.42 EUR
Средний убыток:
-10.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-58.87 EUR)
Макс. убыток в серии:
-126.55 EUR (5)
Прирост в месяц:
69.02%
Годовой прогноз:
837.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.80 EUR
Максимальная:
168.44 EUR (44.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.37% (168.44 EUR)
По эквити:
1.50% (3.16 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 223
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125.72 EUR
Худший трейд: -52 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +213.90 EUR
Макс. убыток в серии: -58.87 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.00 × 1
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
MonetaMarketsTrading-Live
16.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
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Gold reaper V4.0 on a small account.
Нет отзывов
2026.08.06 01:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 07:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Reaper V4 small balance
30 USD в месяц
156%
0
0
USD
481
EUR
23
100%
223
58%
12%
1.35
1.58
EUR
44%
1:500
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