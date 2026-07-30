- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
226
盈利交易:
130 (57.52%)
亏损交易:
96 (42.48%)
最好交易:
125.72 EUR
最差交易:
-52.25 EUR
毛利:
1 354.32 EUR (157 952 pips)
毛利亏损:
-1 089.02 EUR (126 142 pips)
最大连续赢利:
12 (213.90 EUR)
最大连续盈利:
242.96 EUR (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
11.38%
最大入金加载:
13.92%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.58
长期交易:
113 (50.00%)
短期交易:
113 (50.00%)
利润因子:
1.24
预期回报:
1.17 EUR
平均利润:
10.42 EUR
平均损失:
-11.34 EUR
最大连续失误:
11 (-58.87 EUR)
最大连续亏损:
-126.55 EUR (5)
每月增长:
28.30%
年度预测:
343.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
88.80 EUR
最大值:
168.44 EUR (44.37%)
相对跌幅:
结余:
44.37% (168.44 EUR)
净值:
17.40% (83.74 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|303
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +125.72 EUR
最差交易: -52 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +213.90 EUR
最大连续亏损: -58.87 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Gold reaper V4.0 on a small account.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
109%
0
0
USD
USD
393
EUR
EUR
23
100%
226
57%
11%
1.24
1.17
EUR
EUR
44%
1:500