- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
279
Прибыльных трейдов:
132 (47.31%)
Убыточных трейдов:
147 (52.69%)
Лучший трейд:
37.92 USD
Худший трейд:
-18.97 USD
Общая прибыль:
922.30 USD (93 422 pips)
Общий убыток:
-811.21 USD (77 636 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (234.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.00 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
23.91%
Макс. загрузка депозита:
4.90%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
165
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
164 (58.78%)
Коротких трейдов:
115 (41.22%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
6.99 USD
Средний убыток:
-5.52 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-168.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-168.15 USD (22)
Прирост в месяц:
1.95%
Алготрейдинг:
12%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.27 USD
Максимальная:
207.35 USD (6.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.25% (206.15 USD)
По эквити:
1.34% (80.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|278
|NQ.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|111
|NQ.m
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|16K
|NQ.m
|225
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.92 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +234.00 USD
Макс. убыток в серии: -168.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Breakout Strategy – Fixed Risk, maintain low drawdown (DD).
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
2
12%
279
47%
24%
1.13
0.40
USD
USD
3%
1:100