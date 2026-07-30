- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
306
盈利交易:
149 (48.69%)
亏损交易:
157 (51.31%)
最好交易:
37.92 USD
最差交易:
-42.76 USD
毛利:
1 088.51 USD (2 738 124 pips)
毛利亏损:
-912.51 USD (86 568 pips)
最大连续赢利:
30 (234.00 USD)
最大连续盈利:
234.00 USD (30)
夏普比率:
0.08
交易活动:
24.56%
最大入金加载:
4.90%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
127
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
0.84
长期交易:
182 (59.48%)
短期交易:
124 (40.52%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
7.31 USD
平均损失:
-5.81 USD
最大连续失误:
22 (-168.15 USD)
最大连续亏损:
-168.15 USD (22)
每月增长:
3.01%
算法交易:
11%
结余跌幅:
绝对:
70.27 USD
最大值:
209.40 USD (6.94%)
相对跌幅:
结余:
3.25% (206.15 USD)
净值:
1.34% (80.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|293
|NQ.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|223
|NQ.m
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|26K
|NQ.m
|225
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.92 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +234.00 USD
最大连续亏损: -168.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Breakout Strategy – Fixed Risk, maintain low drawdown (DD).
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
3
11%
306
48%
25%
1.19
0.58
USD
USD
3%
1:100