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Сигналы / MetaTrader 4 / Velocity Pulse Gold
Giovanni Bengalis

Velocity Pulse Gold

Giovanni Bengalis
Giovanni Bengalis

Giovanni Bengalis

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🦅 Welcome to Eagle Forex Code – Home of the Fastest Gold EA in 2025 🦅
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9 продуктов 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 34%
ICMarketsSC-Live26
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
23 (62.16%)
Убыточных трейдов:
14 (37.84%)
Лучший трейд:
27.42 USD
Худший трейд:
-46.33 USD
Общая прибыль:
377.80 USD (38 154 pips)
Общий убыток:
-207.67 USD (20 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (128.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
47.90%
Макс. загрузка депозита:
3.28%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
27 (72.97%)
Коротких трейдов:
10 (27.03%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
4.60 USD
Средняя прибыль:
16.43 USD
Средний убыток:
-14.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-89.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.20 USD (4)
Прирост в месяц:
34.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.63 USD
Максимальная:
89.20 USD (12.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.50% (89.20 USD)
По эквити:
5.83% (41.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 170
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.42 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +128.76 USD
Макс. убыток в серии: -89.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
ICMarketsSC-Live25
2.85 × 5631
EquitiGroup-Live
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.16 × 31
еще 27...
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Velocity Pulse Gold 2.0
Нет отзывов
2026.08.07 12:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 20:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 12:42
Share of trading days is too low
2026.07.31 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.30 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Velocity Pulse Gold
99 USD в месяц
34%
0
0
USD
670
USD
2
100%
37
62%
48%
1.81
4.60
USD
12%
1:500
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