- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
23 (62.16%)
Убыточных трейдов:
14 (37.84%)
Лучший трейд:
27.42 USD
Худший трейд:
-46.33 USD
Общая прибыль:
377.80 USD (38 154 pips)
Общий убыток:
-207.67 USD (20 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (128.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
47.90%
Макс. загрузка депозита:
3.28%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.91
Длинных трейдов:
27 (72.97%)
Коротких трейдов:
10 (27.03%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
4.60 USD
Средняя прибыль:
16.43 USD
Средний убыток:
-14.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-89.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.20 USD (4)
Прирост в месяц:
34.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.63 USD
Максимальная:
89.20 USD (12.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.50% (89.20 USD)
По эквити:
5.83% (41.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|170
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.42 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +128.76 USD
Макс. убыток в серии: -89.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
|
ICMarketsSC-Live25
|2.85 × 5631
|
EquitiGroup-Live
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.16 × 31
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Velocity Pulse Gold 2.0
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
670
USD
USD
2
100%
37
62%
48%
1.81
4.60
USD
USD
12%
1:500