- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
26 (63.41%)
亏损交易:
15 (36.59%)
最好交易:
27.42 USD
最差交易:
-46.33 USD
毛利:
420.52 USD (42 381 pips)
毛利亏损:
-252.43 USD (25 030 pips)
最大连续赢利:
7 (128.76 USD)
最大连续盈利:
128.76 USD (7)
夏普比率:
0.24
交易活动:
52.39%
最大入金加载:
3.28%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.88
长期交易:
30 (73.17%)
短期交易:
11 (26.83%)
利润因子:
1.67
预期回报:
4.10 USD
平均利润:
16.17 USD
平均损失:
-16.83 USD
最大连续失误:
4 (-89.20 USD)
最大连续亏损:
-89.20 USD (4)
每月增长:
33.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.63 USD
最大值:
89.20 USD (12.50%)
相对跌幅:
结余:
12.50% (89.20 USD)
净值:
5.83% (41.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|168
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.42 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +128.76 USD
最大连续亏损: -89.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
|
ICMarketsSC-Live25
|2.85 × 5631
|
EquitiGroup-Live
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.16 × 31
Velocity Pulse Gold 2.0
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
34%
0
0
USD
USD
668
USD
USD
2
100%
41
63%
52%
1.66
4.10
USD
USD
12%
1:500