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Giovanni Bengalis

Velocity Pulse Gold

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1 (1)
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11 产品 2 信号
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可靠性
2
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每月复制 99 USD per 
增长自 2026 34%
ICMarketsSC-Live26
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
41
盈利交易:
26 (63.41%)
亏损交易:
15 (36.59%)
最好交易:
27.42 USD
最差交易:
-46.33 USD
毛利:
420.52 USD (42 381 pips)
毛利亏损:
-252.43 USD (25 030 pips)
最大连续赢利:
7 (128.76 USD)
最大连续盈利:
128.76 USD (7)
夏普比率:
0.24
交易活动:
52.39%
最大入金加载:
3.28%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.88
长期交易:
30 (73.17%)
短期交易:
11 (26.83%)
利润因子:
1.67
预期回报:
4.10 USD
平均利润:
16.17 USD
平均损失:
-16.83 USD
最大连续失误:
4 (-89.20 USD)
最大连续亏损:
-89.20 USD (4)
每月增长:
33.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.63 USD
最大值:
89.20 USD (12.50%)
相对跌幅:
结余:
12.50% (89.20 USD)
净值:
5.83% (41.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 168
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.42 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +128.76 USD
最大连续亏损: -89.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
ICMarketsSC-Live25
2.85 × 5631
EquitiGroup-Live
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.16 × 31
27 更多...
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Velocity Pulse Gold 2.0
没有评论
2026.08.07 12:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 20:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 12:42
Share of trading days is too low
2026.07.31 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.30 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
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订阅者
资金
结余
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交易
赢%
活动
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预期回报
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Velocity Pulse Gold
每月99 USD
34%
0
0
USD
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USD
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100%
41
63%
52%
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4.10
USD
12%
1:500
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