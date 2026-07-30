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Сигналы / MetaTrader 5 / Katd XAU Stable Fusion 50999
Xuan Hoang Dat Nguyen

Katd XAU Stable Fusion 50999

Xuan Hoang Dat Nguyen
Xuan Hoang Dat Nguyen

Xuan Hoang Dat Nguyen

I am a long-term Forex trader with a strong belief in safety-first investing. Instead of chasing fast profits and unnecessary risks, I focus on slow, consistent, and sustainable growth.
4 темы 11 комментариев
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 26%
FusionMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
60 (75.94%)
Убыточных трейдов:
19 (24.05%)
Лучший трейд:
58.69 USD
Худший трейд:
-20.66 USD
Общая прибыль:
332.08 USD (15 485 pips)
Общий убыток:
-61.72 USD (2 712 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (38.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.36 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
3.98%
Макс. загрузка депозита:
35.63%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
7.35
Длинных трейдов:
79 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.38
Мат. ожидание:
3.42 USD
Средняя прибыль:
5.53 USD
Средний убыток:
-3.25 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-35.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.88 USD (3)
Прирост в месяц:
25.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
36.76 USD (6.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (36.21 USD)
По эквити:
30.92% (413.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 270
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.69 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.65 USD
Макс. убыток в серии: -35.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-3
2.60 × 84
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.11 × 7582
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TreasuryExzone-Server
8.04 × 380
ICMarketsSC-MT5-4
8.11 × 1678
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
EGMSecurities-Live
8.44 × 43
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
еще 50...
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Katd XAU Stable 50999
Нет отзывов
2026.08.03 21:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 20:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 19:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 03:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Katd XAU Stable Fusion 50999
49 USD в месяц
26%
0
0
USD
1K
USD
3
100%
79
75%
4%
5.38
3.42
USD
31%
1:500
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