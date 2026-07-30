- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
60 (75.94%)
Убыточных трейдов:
19 (24.05%)
Лучший трейд:
58.69 USD
Худший трейд:
-20.66 USD
Общая прибыль:
332.08 USD (15 485 pips)
Общий убыток:
-61.72 USD (2 712 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (38.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.36 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
3.98%
Макс. загрузка депозита:
35.63%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
7.35
Длинных трейдов:
79 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.38
Мат. ожидание:
3.42 USD
Средняя прибыль:
5.53 USD
Средний убыток:
-3.25 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-35.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.88 USD (3)
Прирост в месяц:
25.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
36.76 USD (6.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (36.21 USD)
По эквити:
30.92% (413.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|270
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.69 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.65 USD
Макс. убыток в серии: -35.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.60 × 84
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.11 × 7582
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
TreasuryExzone-Server
|8.04 × 380
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.11 × 1678
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
EGMSecurities-Live
|8.44 × 43
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
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Katd XAU Stable 50999
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
79
75%
4%
5.38
3.42
USD
USD
31%
1:500