- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
62 (74.69%)
亏损交易:
21 (25.30%)
最好交易:
58.69 USD
最差交易:
-20.66 USD
毛利:
346.52 USD (16 931 pips)
毛利亏损:
-71.34 USD (3 662 pips)
最大连续赢利:
15 (38.65 USD)
最大连续盈利:
142.36 USD (6)
夏普比率:
0.34
交易活动:
5.09%
最大入金加载:
35.63%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
7.49
长期交易:
83 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.86
预期回报:
3.32 USD
平均利润:
5.59 USD
平均损失:
-3.40 USD
最大连续失误:
3 (-35.88 USD)
最大连续亏损:
-35.88 USD (3)
每月增长:
26.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
36.76 USD (6.28%)
相对跌幅:
结余:
2.71% (36.21 USD)
净值:
30.92% (413.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|275
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.69 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +38.65 USD
最大连续亏损: -35.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.53 × 86
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.11 × 7582
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
TreasuryExzone-Server
|8.04 × 380
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.11 × 1678
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
EGMSecurities-Live
|8.44 × 43
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
Katd XAU Stable 50999
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
26%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
100%
83
74%
5%
4.85
3.32
USD
USD
31%
1:500