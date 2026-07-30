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Сигналы / MetaTrader 5 / PsiqueTrader
Eneias Santos Costa

PsiqueTrader

Eneias Santos Costa
Eneias Santos Costa

Eneias Santos Costa

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 130%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
252
Прибыльных трейдов:
171 (67.85%)
Убыточных трейдов:
81 (32.14%)
Лучший трейд:
213.00 BRL
Худший трейд:
-209.00 BRL
Общая прибыль:
7 394.60 BRL (582 125 pips)
Общий убыток:
-3 505.80 BRL (583 160 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (531.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
589.00 BRL (11)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
2.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
12.79
Длинных трейдов:
111 (44.05%)
Коротких трейдов:
141 (55.95%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
15.43 BRL
Средняя прибыль:
43.24 BRL
Средний убыток:
-43.28 BRL
Макс. серия проигрышей:
7 (-29.40 BRL)
Макс. убыток в серии:
-245.00 BRL (2)
Прирост в месяц:
24.98%
Годовой прогноз:
303.12%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
304.00 BRL (6.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.03% (245.00 BRL)
По эквити:
3.66% (237.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINQ26 144
WINM26 72
BITN26 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINQ26 945
WINM26 768
BITN26 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINQ26 9.2K
WINM26 7.7K
BITN26 -18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +213.00 BRL
Худший трейд: -209 BRL
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +531.00 BRL
Макс. убыток в серии: -29.40 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ClearInvestimentos-CLEAR" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ClearInvestimentos-CLEAR
2.86 × 28
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PsiqueTrader Brooks GPT

🤖 Robô de Price Action com Inteligência Artificial (GPT), desenvolvido para operar de forma automática com foco em contexto de mercado e gerenciamento de risco.

✅ 100% Automatizado
✅ Price Action + IA
✅ Gestão Inteligente de Risco
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Transparência

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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PsiqueTrader
50 USD в месяц
130%
0
0
USD
6.9K
BRL
14
97%
252
67%
2%
2.10
15.43
BRL
7%
1:1
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