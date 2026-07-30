- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
272
盈利交易:
181 (66.54%)
亏损交易:
91 (33.46%)
最好交易:
213.00 BRL
最差交易:
-209.00 BRL
毛利:
7 748.60 BRL (583 590 pips)
毛利亏损:
-4 289.80 BRL (586 470 pips)
最大连续赢利:
13 (531.00 BRL)
最大连续盈利:
589.00 BRL (11)
夏普比率:
0.21
交易活动:
2.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
5.55
长期交易:
117 (43.01%)
短期交易:
155 (56.99%)
利润因子:
1.81
预期回报:
12.72 BRL
平均利润:
42.81 BRL
平均损失:
-47.14 BRL
最大连续失误:
7 (-29.40 BRL)
最大连续亏损:
-620.00 BRL (6)
每月增长:
17.89%
年度预测:
217.08%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
623.00 BRL (8.80%)
相对跌幅:
结余:
8.80% (623.00 BRL)
净值:
4.67% (328.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINQ26
|155
|WINM26
|72
|BITN26
|36
|WINV26
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINQ26
|1K
|WINM26
|768
|BITN26
|1
|WINV26
|-265
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINQ26
|9.9K
|WINM26
|7.7K
|BITN26
|-18K
|WINV26
|-2.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +213.00 BRL
最差交易: -209 BRL
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +531.00 BRL
最大连续亏损: -29.40 BRL
PsiqueTrader Brooks GPT
🤖 Robô de Price Action com Inteligência Artificial (GPT), desenvolvido para operar de forma automática com foco em contexto de mercado e gerenciamento de risco.
✅ 100% Automatizado
✅ Price Action + IA
✅ Gestão Inteligente de Risco
✅ Operações disciplinadas
Transparência
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
115%
0
0
USD
USD
6.5K
BRL
BRL
15
97%
272
66%
2%
1.80
12.72
BRL
BRL
9%
1:1