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Eneias Santos Costa

PsiqueTrader

Eneias Santos Costa
Eneias Santos Costa

Eneias Santos Costa

0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 115%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
272
盈利交易:
181 (66.54%)
亏损交易:
91 (33.46%)
最好交易:
213.00 BRL
最差交易:
-209.00 BRL
毛利:
7 748.60 BRL (583 590 pips)
毛利亏损:
-4 289.80 BRL (586 470 pips)
最大连续赢利:
13 (531.00 BRL)
最大连续盈利:
589.00 BRL (11)
夏普比率:
0.21
交易活动:
2.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
5.55
长期交易:
117 (43.01%)
短期交易:
155 (56.99%)
利润因子:
1.81
预期回报:
12.72 BRL
平均利润:
42.81 BRL
平均损失:
-47.14 BRL
最大连续失误:
7 (-29.40 BRL)
最大连续亏损:
-620.00 BRL (6)
每月增长:
17.89%
年度预测:
217.08%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
623.00 BRL (8.80%)
相对跌幅:
结余:
8.80% (623.00 BRL)
净值:
4.67% (328.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINQ26 155
WINM26 72
BITN26 36
WINV26 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINQ26 1K
WINM26 768
BITN26 1
WINV26 -265
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINQ26 9.9K
WINM26 7.7K
BITN26 -18K
WINV26 -2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +213.00 BRL
最差交易: -209 BRL
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +531.00 BRL
最大连续亏损: -29.40 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ClearInvestimentos-CLEAR 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ClearInvestimentos-CLEAR
2.68 × 28
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PsiqueTrader Brooks GPT

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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PsiqueTrader
每月50 USD
115%
0
0
USD
6.5K
BRL
15
97%
272
66%
2%
1.80
12.72
BRL
9%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载