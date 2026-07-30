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Сигналы / MetaTrader 5 / Super Alpha II TMGM
Nuttapon Maneechote

Super Alpha II TMGM

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 -24%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
166
Прибыльных трейдов:
120 (72.28%)
Убыточных трейдов:
46 (27.71%)
Лучший трейд:
160.32 USD
Худший трейд:
-207.48 USD
Общая прибыль:
1 850.73 USD (27 105 pips)
Общий убыток:
-1 928.22 USD (24 419 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (197.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
344.43 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
24.37%
Макс. загрузка депозита:
86.69%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
87 (52.41%)
Коротких трейдов:
79 (47.59%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.47 USD
Средняя прибыль:
15.42 USD
Средний убыток:
-41.92 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-553.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-558.28 USD (7)
Прирост в месяц:
-24.42%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
685.78 USD
Максимальная:
969.03 USD (54.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.20% (968.68 USD)
По эквити:
63.51% (913.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 46
NZDCAD 8
NZDUSD 8
EURNZD 7
EURAUD 7
USDCAD 6
EURCAD 6
GBPAUD 6
EURUSD 5
GBPCAD 5
AUDNZD 5
EURGBP 5
GBPNZD 5
EURJPY 4
CADCHF 4
CHFJPY 4
AUDCAD 4
AUDUSD 4
USDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
GBPUSD 3
GBPJPY 3
NZDCHF 3
GBPCHF 3
AUDCHF 2
USDCHF 1
AUDJPY 1
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -112
NZDCAD 19
NZDUSD 195
EURNZD 99
EURAUD 38
USDCAD -2
EURCAD -32
GBPAUD 71
EURUSD 21
GBPCAD 73
AUDNZD 48
EURGBP 9
GBPNZD 155
EURJPY -204
CADCHF 43
CHFJPY -444
AUDCAD -10
AUDUSD 53
USDJPY -10
CADJPY -10
NZDJPY -75
GBPUSD 18
GBPJPY -2
NZDCHF -3
GBPCHF 91
AUDCHF -37
USDCHF -9
AUDJPY -62
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.7K
NZDCAD 177
NZDUSD 445
EURNZD 465
EURAUD 209
USDCAD 148
EURCAD -120
GBPAUD 285
EURUSD 113
GBPCAD 351
AUDNZD 240
EURGBP 39
GBPNZD 541
EURJPY -480
CADCHF 99
CHFJPY -956
AUDCAD -35
AUDUSD 158
USDJPY -100
CADJPY -135
NZDJPY -150
GBPUSD 109
GBPJPY -253
NZDCHF -1
GBPCHF 157
AUDCHF -60
USDCHF -20
AUDJPY -239
EURCHF 6
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.32 USD
Худший трейд: -207 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +197.56 USD
Макс. убыток в серии: -553.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.69 × 54
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real8
5.00 × 7
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
TradeMaxGlobal-Live2
9.37 × 2634
BlackBullMarkets-Live
9.67 × 3
FusionMarkets-Live
10.00 × 4
Weltrade-Real
10.63 × 8
Exness-MT5Real34
13.40 × 111
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-6
21.29 × 509
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Нет отзывов
2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 23:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 22:43
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 01:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Super Alpha II TMGM
99 USD в месяц
-24%
0
0
USD
1.6K
USD
3
97%
166
72%
24%
0.95
-0.47
USD
64%
1:500
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