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Всего трейдов:
166
Прибыльных трейдов:
120 (72.28%)
Убыточных трейдов:
46 (27.71%)
Лучший трейд:
160.32 USD
Худший трейд:
-207.48 USD
Общая прибыль:
1 850.73 USD (27 105 pips)
Общий убыток:
-1 928.22 USD (24 419 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (197.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
344.43 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
24.37%
Макс. загрузка депозита:
86.69%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
87 (52.41%)
Коротких трейдов:
79 (47.59%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.47 USD
Средняя прибыль:
15.42 USD
Средний убыток:
-41.92 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-553.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-558.28 USD (7)
Прирост в месяц:
-24.42%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
685.78 USD
Максимальная:
969.03 USD (54.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.20% (968.68 USD)
По эквити:
63.51% (913.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|NZDCAD
|8
|NZDUSD
|8
|EURNZD
|7
|EURAUD
|7
|USDCAD
|6
|EURCAD
|6
|GBPAUD
|6
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|5
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|5
|GBPNZD
|5
|EURJPY
|4
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|NZDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-112
|NZDCAD
|19
|NZDUSD
|195
|EURNZD
|99
|EURAUD
|38
|USDCAD
|-2
|EURCAD
|-32
|GBPAUD
|71
|EURUSD
|21
|GBPCAD
|73
|AUDNZD
|48
|EURGBP
|9
|GBPNZD
|155
|EURJPY
|-204
|CADCHF
|43
|CHFJPY
|-444
|AUDCAD
|-10
|AUDUSD
|53
|USDJPY
|-10
|CADJPY
|-10
|NZDJPY
|-75
|GBPUSD
|18
|GBPJPY
|-2
|NZDCHF
|-3
|GBPCHF
|91
|AUDCHF
|-37
|USDCHF
|-9
|AUDJPY
|-62
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.7K
|NZDCAD
|177
|NZDUSD
|445
|EURNZD
|465
|EURAUD
|209
|USDCAD
|148
|EURCAD
|-120
|GBPAUD
|285
|EURUSD
|113
|GBPCAD
|351
|AUDNZD
|240
|EURGBP
|39
|GBPNZD
|541
|EURJPY
|-480
|CADCHF
|99
|CHFJPY
|-956
|AUDCAD
|-35
|AUDUSD
|158
|USDJPY
|-100
|CADJPY
|-135
|NZDJPY
|-150
|GBPUSD
|109
|GBPJPY
|-253
|NZDCHF
|-1
|GBPCHF
|157
|AUDCHF
|-60
|USDCHF
|-20
|AUDJPY
|-239
|EURCHF
|6
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +160.32 USD
Худший трейд: -207 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +197.56 USD
Макс. убыток в серии: -553.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.69 × 54
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real5
|7.80 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.37 × 2634
|
BlackBullMarkets-Live
|9.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Weltrade-Real
|10.63 × 8
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
-24%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
3
97%
166
72%
24%
0.95
-0.47
USD
USD
64%
1:500