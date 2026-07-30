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Nuttapon Maneechote

Super Alpha II TMGM

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交易:
185
盈利交易:
134 (72.43%)
亏损交易:
51 (27.57%)
最好交易:
160.32 USD
最差交易:
-207.48 USD
毛利:
1 974.76 USD (27 611 pips)
毛利亏损:
-2 167.88 USD (34 508 pips)
最大连续赢利:
18 (197.56 USD)
最大连续盈利:
344.43 USD (13)
夏普比率:
0.04
交易活动:
25.08%
最大入金加载:
86.69%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.20
长期交易:
98 (52.97%)
短期交易:
87 (47.03%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-1.04 USD
平均利润:
14.74 USD
平均损失:
-42.51 USD
最大连续失误:
8 (-553.83 USD)
最大连续亏损:
-558.28 USD (7)
每月增长:
-30.41%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
685.78 USD
最大值:
969.03 USD (54.32%)
相对跌幅:
结余:
57.20% (968.68 USD)
净值:
63.51% (913.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 52
NZDCAD 9
NZDUSD 9
EURUSD 7
USDCAD 7
EURNZD 7
EURAUD 7
GBPCAD 6
EURCAD 6
GBPUSD 6
GBPAUD 6
CADCHF 5
AUDNZD 5
EURGBP 5
GBPNZD 5
AUDCAD 5
EURJPY 4
CHFJPY 4
AUDUSD 4
USDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
GBPJPY 3
NZDCHF 3
GBPCHF 3
USDCHF 2
AUDCHF 2
EURCHF 2
AUDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -289
NZDCAD 25
NZDUSD 195
EURUSD 19
USDCAD 1
EURNZD 99
EURAUD 38
GBPCAD 74
EURCAD -32
GBPUSD 47
GBPAUD 71
CADCHF 48
AUDNZD 48
EURGBP 9
GBPNZD 155
AUDCAD -14
EURJPY -204
CHFJPY -444
AUDUSD 53
USDJPY -10
CADJPY -10
NZDJPY -75
GBPJPY -2
NZDCHF -3
GBPCHF 91
USDCHF -5
AUDCHF -37
EURCHF 21
AUDJPY -62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -8.2K
NZDCAD 216
NZDUSD 451
EURUSD 117
USDCAD 177
EURNZD 465
EURAUD 209
GBPCAD 376
EURCAD -120
GBPUSD 225
GBPAUD 285
CADCHF 116
AUDNZD 240
EURGBP 39
GBPNZD 541
AUDCAD -53
EURJPY -480
CHFJPY -956
AUDUSD 158
USDJPY -100
CADJPY -135
NZDJPY -150
GBPJPY -253
NZDCHF -1
GBPCHF 157
USDCHF -4
AUDCHF -60
EURCHF 64
AUDJPY -239
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
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最好交易: +160.32 USD
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2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 23:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 22:43
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 01:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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