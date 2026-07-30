- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
185
盈利交易:
134 (72.43%)
亏损交易:
51 (27.57%)
最好交易:
160.32 USD
最差交易:
-207.48 USD
毛利:
1 974.76 USD (27 611 pips)
毛利亏损:
-2 167.88 USD (34 508 pips)
最大连续赢利:
18 (197.56 USD)
最大连续盈利:
344.43 USD (13)
夏普比率:
0.04
交易活动:
25.08%
最大入金加载:
86.69%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.20
长期交易:
98 (52.97%)
短期交易:
87 (47.03%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-1.04 USD
平均利润:
14.74 USD
平均损失:
-42.51 USD
最大连续失误:
8 (-553.83 USD)
最大连续亏损:
-558.28 USD (7)
每月增长:
-30.41%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
685.78 USD
最大值:
969.03 USD (54.32%)
相对跌幅:
结余:
57.20% (968.68 USD)
净值:
63.51% (913.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|NZDCAD
|9
|NZDUSD
|9
|EURUSD
|7
|USDCAD
|7
|EURNZD
|7
|EURAUD
|7
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|6
|GBPUSD
|6
|GBPAUD
|6
|CADCHF
|5
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|5
|GBPNZD
|5
|AUDCAD
|5
|EURJPY
|4
|CHFJPY
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|NZDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-289
|NZDCAD
|25
|NZDUSD
|195
|EURUSD
|19
|USDCAD
|1
|EURNZD
|99
|EURAUD
|38
|GBPCAD
|74
|EURCAD
|-32
|GBPUSD
|47
|GBPAUD
|71
|CADCHF
|48
|AUDNZD
|48
|EURGBP
|9
|GBPNZD
|155
|AUDCAD
|-14
|EURJPY
|-204
|CHFJPY
|-444
|AUDUSD
|53
|USDJPY
|-10
|CADJPY
|-10
|NZDJPY
|-75
|GBPJPY
|-2
|NZDCHF
|-3
|GBPCHF
|91
|USDCHF
|-5
|AUDCHF
|-37
|EURCHF
|21
|AUDJPY
|-62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-8.2K
|NZDCAD
|216
|NZDUSD
|451
|EURUSD
|117
|USDCAD
|177
|EURNZD
|465
|EURAUD
|209
|GBPCAD
|376
|EURCAD
|-120
|GBPUSD
|225
|GBPAUD
|285
|CADCHF
|116
|AUDNZD
|240
|EURGBP
|39
|GBPNZD
|541
|AUDCAD
|-53
|EURJPY
|-480
|CHFJPY
|-956
|AUDUSD
|158
|USDJPY
|-100
|CADJPY
|-135
|NZDJPY
|-150
|GBPJPY
|-253
|NZDCHF
|-1
|GBPCHF
|157
|USDCHF
|-4
|AUDCHF
|-60
|EURCHF
|64
|AUDJPY
|-239
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +160.32 USD
最差交易: -207 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +197.56 USD
最大连续亏损: -553.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.69 × 54
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real5
|7.80 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.18 × 2734
|
BlackBullMarkets-Live
|9.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Weltrade-Real
|10.63 × 8
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-30%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
97%
185
72%
25%
0.91
-1.04
USD
USD
64%
1:500