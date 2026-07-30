SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Super Alpha II TMGM
Nuttapon Maneechote

Super Alpha II TMGM

Nuttapon Maneechote
Nuttapon Maneechote

Nuttapon Maneechote

เราคือทีมเทรดเดอร์ในตลาด Forex และ Cryptocurrency
พัฒนา Expert Advisor (EA) มากกว่า 100 ระบบ
และเปิดให้บริการ CopyTrade มากกว่า 35 พอร์ตจริง
💡 จุดเด่นของระบบ
• ใช้ Multi-EA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง
• ระบบเทรดอัตโนมัติ 100% ไม่มีอารมณ์
0 reviews
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 99 USD per month
growth since 2026 -29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
150
Profit Trades:
109 (72.66%)
Loss Trades:
41 (27.33%)
Best trade:
160.32 USD
Worst trade:
-207.48 USD
Gross Profit:
1 720.27 USD (24 716 pips)
Gross Loss:
-1 898.74 USD (24 381 pips)
Maximum consecutive wins:
18 (197.56 USD)
Maximal consecutive profit:
344.43 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
24.78%
Max deposit load:
86.69%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
59
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
-0.18
Long Trades:
76 (50.67%)
Short Trades:
74 (49.33%)
Profit Factor:
0.91
Expected Payoff:
-1.19 USD
Average Profit:
15.78 USD
Average Loss:
-46.31 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-553.83 USD)
Maximal consecutive loss:
-558.28 USD (7)
Monthly growth:
-28.95%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
685.78 USD
Maximal:
969.03 USD (54.32%)
Relative drawdown:
By Balance:
57.20% (968.68 USD)
By Equity:
63.51% (913.64 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 40
NZDCAD 8
NZDUSD 8
EURCAD 6
EURNZD 6
EURAUD 6
USDCAD 5
GBPCAD 5
AUDNZD 5
EURGBP 5
GBPNZD 5
GBPAUD 5
EURUSD 4
EURJPY 4
CADCHF 4
CHFJPY 4
USDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
AUDCAD 3
GBPUSD 2
NZDCHF 2
AUDUSD 2
AUDCHF 2
USDCHF 1
AUDJPY 1
EURCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -169
NZDCAD 19
NZDUSD 195
EURCAD -32
EURNZD 96
EURAUD 32
USDCAD 6
GBPCAD 73
AUDNZD 48
EURGBP 9
GBPNZD 155
GBPAUD 69
EURUSD 9
EURJPY -204
CADCHF 43
CHFJPY -444
USDJPY -10
CADJPY -10
NZDJPY -75
GBPJPY -2
GBPCHF 91
AUDCAD -7
GBPUSD 13
NZDCHF 3
AUDUSD 28
AUDCHF -37
USDCHF -9
AUDJPY -62
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -434
NZDCAD 177
NZDUSD 445
EURCAD -120
EURNZD 431
EURAUD 177
USDCAD 163
GBPCAD 351
AUDNZD 240
EURGBP 39
GBPNZD 541
GBPAUD 263
EURUSD 62
EURJPY -480
CADCHF 99
CHFJPY -956
USDJPY -100
CADJPY -135
NZDJPY -150
GBPJPY -253
GBPCHF 157
AUDCAD -31
GBPUSD 84
NZDCHF 9
AUDUSD 69
AUDCHF -60
USDCHF -20
AUDJPY -239
EURCHF 6
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +160.32 USD
Worst trade: -207 USD
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +197.56 USD
Maximal consecutive loss: -553.83 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradeMaxGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.69 × 54
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real8
5.00 × 7
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
TradeMaxGlobal-Live2
9.53 × 2579
BlackBullMarkets-Live
9.67 × 3
FusionMarkets-Live
10.00 × 4
Weltrade-Real
10.63 × 8
Exness-MT5Real34
13.40 × 111
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-6
21.29 × 509
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.08.04 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 23:44
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 22:43
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 01:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Super Alpha II TMGM
99 USD per month
-29%
0
0
USD
1.5K
USD
3
97%
150
72%
25%
0.90
-1.19
USD
64%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.