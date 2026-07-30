- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
150
Profit Trades:
109 (72.66%)
Loss Trades:
41 (27.33%)
Best trade:
160.32 USD
Worst trade:
-207.48 USD
Gross Profit:
1 720.27 USD (24 716 pips)
Gross Loss:
-1 898.74 USD (24 381 pips)
Maximum consecutive wins:
18 (197.56 USD)
Maximal consecutive profit:
344.43 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
24.78%
Max deposit load:
86.69%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
59
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
-0.18
Long Trades:
76 (50.67%)
Short Trades:
74 (49.33%)
Profit Factor:
0.91
Expected Payoff:
-1.19 USD
Average Profit:
15.78 USD
Average Loss:
-46.31 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-553.83 USD)
Maximal consecutive loss:
-558.28 USD (7)
Monthly growth:
-28.95%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
685.78 USD
Maximal:
969.03 USD (54.32%)
Relative drawdown:
By Balance:
57.20% (968.68 USD)
By Equity:
63.51% (913.64 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|NZDCAD
|8
|NZDUSD
|8
|EURCAD
|6
|EURNZD
|6
|EURAUD
|6
|USDCAD
|5
|GBPCAD
|5
|AUDNZD
|5
|EURGBP
|5
|GBPNZD
|5
|GBPAUD
|5
|EURUSD
|4
|EURJPY
|4
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|NZDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-169
|NZDCAD
|19
|NZDUSD
|195
|EURCAD
|-32
|EURNZD
|96
|EURAUD
|32
|USDCAD
|6
|GBPCAD
|73
|AUDNZD
|48
|EURGBP
|9
|GBPNZD
|155
|GBPAUD
|69
|EURUSD
|9
|EURJPY
|-204
|CADCHF
|43
|CHFJPY
|-444
|USDJPY
|-10
|CADJPY
|-10
|NZDJPY
|-75
|GBPJPY
|-2
|GBPCHF
|91
|AUDCAD
|-7
|GBPUSD
|13
|NZDCHF
|3
|AUDUSD
|28
|AUDCHF
|-37
|USDCHF
|-9
|AUDJPY
|-62
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-434
|NZDCAD
|177
|NZDUSD
|445
|EURCAD
|-120
|EURNZD
|431
|EURAUD
|177
|USDCAD
|163
|GBPCAD
|351
|AUDNZD
|240
|EURGBP
|39
|GBPNZD
|541
|GBPAUD
|263
|EURUSD
|62
|EURJPY
|-480
|CADCHF
|99
|CHFJPY
|-956
|USDJPY
|-100
|CADJPY
|-135
|NZDJPY
|-150
|GBPJPY
|-253
|GBPCHF
|157
|AUDCAD
|-31
|GBPUSD
|84
|NZDCHF
|9
|AUDUSD
|69
|AUDCHF
|-60
|USDCHF
|-20
|AUDJPY
|-239
|EURCHF
|6
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +160.32 USD
Worst trade: -207 USD
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +197.56 USD
Maximal consecutive loss: -553.83 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradeMaxGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.69 × 54
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real5
|7.80 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.53 × 2579
|
BlackBullMarkets-Live
|9.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Weltrade-Real
|10.63 × 8
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
99 USD per month
-29%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
97%
150
72%
25%
0.90
-1.19
USD
USD
64%
1:500