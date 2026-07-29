- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
6 (30.00%)
Убыточных трейдов:
14 (70.00%)
Лучший трейд:
43.92 EUR
Худший трейд:
-32.07 EUR
Общая прибыль:
118.96 EUR (3 130 pips)
Общий убыток:
-183.97 EUR (5 156 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (83.57 EUR)
Макс. прибыль в серии:
83.57 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
39.03%
Макс. загрузка депозита:
39.75%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
6 (30.00%)
Коротких трейдов:
14 (70.00%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-3.25 EUR
Средняя прибыль:
19.83 EUR
Средний убыток:
-13.14 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-67.12 EUR)
Макс. убыток в серии:
-71.34 EUR (5)
Прирост в месяц:
-2.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.81 EUR
Максимальная:
92.37 EUR (3.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.67% (92.32 EUR)
По эквити:
0.81% (20.07 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|QQQ
|9
|EURUSD
|8
|SP500
|1
|WS30
|1
|NDX
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|QQQ
|29
|EURUSD
|-46
|SP500
|-14
|WS30
|-37
|NDX
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|QQQ
|-132
|EURUSD
|-1K
|SP500
|-145
|WS30
|-168
|NDX
|-585
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.92 EUR
Худший трейд: -32 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +83.57 EUR
Макс. убыток в серии: -67.12 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.25 × 1296
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
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Forex trading strategies using data analytics and machine learning methodologies.
Risk: 1% per trade
Max DD 20%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
2.4K
EUR
EUR
3
100%
20
30%
39%
0.64
-3.25
EUR
EUR
4%
1:200