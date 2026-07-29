Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 FXOpen-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 IFCMarketsLtd-Real 0.00 × 1 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.25 × 1296 PrimeCodex-MT5 0.75 × 326 ForexTimeFXTM-Live01 0.90 × 10 Exness-MT5Real31 1.83 × 6 VantageFXInternational-Live 2.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 2.00 × 3 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 2.86 × 195 Ava-Real 1-MT5 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 3.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 FPMarkets-Live 4.00 × 2 TickmillUK-Live 4.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 4.00 × 7 Binary.com-Server 4.33 × 3 еще 10... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика