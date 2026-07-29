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Сигналы / MetaTrader 5 / Smothered M8
Spyridon Chatzinikolaou

Smothered M8

Spyridon Chatzinikolaou
Spyridon Chatzinikolaou

Spyridon Chatzinikolaou

0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -3%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
6 (30.00%)
Убыточных трейдов:
14 (70.00%)
Лучший трейд:
43.92 EUR
Худший трейд:
-32.07 EUR
Общая прибыль:
118.96 EUR (3 130 pips)
Общий убыток:
-183.97 EUR (5 156 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (83.57 EUR)
Макс. прибыль в серии:
83.57 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
39.03%
Макс. загрузка депозита:
39.75%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
6 (30.00%)
Коротких трейдов:
14 (70.00%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-3.25 EUR
Средняя прибыль:
19.83 EUR
Средний убыток:
-13.14 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-67.12 EUR)
Макс. убыток в серии:
-71.34 EUR (5)
Прирост в месяц:
-2.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.81 EUR
Максимальная:
92.37 EUR (3.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.67% (92.32 EUR)
По эквити:
0.81% (20.07 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
QQQ 9
EURUSD 8
SP500 1
WS30 1
NDX 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
QQQ 29
EURUSD -46
SP500 -14
WS30 -37
NDX -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
QQQ -132
EURUSD -1K
SP500 -145
WS30 -168
NDX -585
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.92 EUR
Худший трейд: -32 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +83.57 EUR
Макс. убыток в серии: -67.12 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.25 × 1296
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
4.00 × 7
Binary.com-Server
4.33 × 3
еще 10...
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Forex trading strategies using data analytics and machine learning methodologies.


Risk: 1% per trade

Max DD 20%



Нет отзывов
2026.07.30 08:16
Share of trading days is too low
2026.07.30 08:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 08:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 07:17
Share of trading days is too low
2026.07.30 07:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 23:16
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 3.9% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 23:16
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.6% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 23:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smothered M8
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
2.4K
EUR
3
100%
20
30%
39%
0.64
-3.25
EUR
4%
1:200
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