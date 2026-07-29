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信号 / MetaTrader 5 / Smothered M8
Spyridon Chatzinikolaou

Smothered M8

Spyridon Chatzinikolaou
Spyridon Chatzinikolaou

Spyridon Chatzinikolaou

0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -2%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
26
盈利交易:
9 (34.61%)
亏损交易:
17 (65.38%)
最好交易:
43.92 EUR
最差交易:
-32.07 EUR
毛利:
141.61 EUR (3 540 pips)
毛利亏损:
-197.81 EUR (5 416 pips)
最大连续赢利:
3 (83.57 EUR)
最大连续盈利:
83.57 EUR (3)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
35.13%
最大入金加载:
47.19%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.61
长期交易:
6 (23.08%)
短期交易:
20 (76.92%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-2.16 EUR
平均利润:
15.73 EUR
平均损失:
-11.64 EUR
最大连续失误:
6 (-67.12 EUR)
最大连续亏损:
-71.34 EUR (5)
每月增长:
-2.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
76.81 EUR
最大值:
92.37 EUR (3.67%)
相对跌幅:
结余:
3.67% (92.32 EUR)
净值:
1.15% (28.06 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 9
QQQ 9
SP500 3
NDX 3
WS30 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -36
QQQ 29
SP500 -4
NDX -6
WS30 -46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -892
QQQ -132
SP500 -16
NDX -624
WS30 -212
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +43.92 EUR
最差交易: -32 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +83.57 EUR
最大连续亏损: -67.12 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.25 × 1296
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
4.00 × 7
Binary.com-Server
4.33 × 3
10 更多...
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Forex trading strategies using data analytics and machine learning methodologies.


Risk: 1% per trade

Max DD 20%



没有评论
2026.07.30 08:16
Share of trading days is too low
2026.07.30 08:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 08:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 07:17
Share of trading days is too low
2026.07.30 07:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 23:16
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 3.9% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 23:16
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.6% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 23:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Smothered M8
每月30 USD
-2%
0
0
USD
2.4K
EUR
3
100%
26
34%
35%
0.71
-2.16
EUR
4%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载