- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
9 (34.61%)
亏损交易:
17 (65.38%)
最好交易:
43.92 EUR
最差交易:
-32.07 EUR
毛利:
141.61 EUR (3 540 pips)
毛利亏损:
-197.81 EUR (5 416 pips)
最大连续赢利:
3 (83.57 EUR)
最大连续盈利:
83.57 EUR (3)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
35.13%
最大入金加载:
47.19%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.61
长期交易:
6 (23.08%)
短期交易:
20 (76.92%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-2.16 EUR
平均利润:
15.73 EUR
平均损失:
-11.64 EUR
最大连续失误:
6 (-67.12 EUR)
最大连续亏损:
-71.34 EUR (5)
每月增长:
-2.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
76.81 EUR
最大值:
92.37 EUR (3.67%)
相对跌幅:
结余:
3.67% (92.32 EUR)
净值:
1.15% (28.06 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|QQQ
|9
|SP500
|3
|NDX
|3
|WS30
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-36
|QQQ
|29
|SP500
|-4
|NDX
|-6
|WS30
|-46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-892
|QQQ
|-132
|SP500
|-16
|NDX
|-624
|WS30
|-212
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.92 EUR
最差交易: -32 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +83.57 EUR
最大连续亏损: -67.12 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.25 × 1296
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
Forex trading strategies using data analytics and machine learning methodologies.
Risk: 1% per trade
Max DD 20%
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
2.4K
EUR
EUR
3
100%
26
34%
35%
0.71
-2.16
EUR
EUR
4%
1:200