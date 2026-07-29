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Сигналы / MetaTrader 5 / Forex Scalper
Klaus Peter Muehl

Forex Scalper

Klaus Peter Muehl
Klaus Peter Muehl

Klaus Peter Muehl

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
FusionMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
33 (78.57%)
Убыточных трейдов:
9 (21.43%)
Лучший трейд:
9.07 EUR
Худший трейд:
-9.39 EUR
Общая прибыль:
99.36 EUR (1 625 pips)
Общий убыток:
-36.01 EUR (1 160 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (28.40 EUR)
Макс. прибыль в серии:
29.58 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
24.16%
Макс. загрузка депозита:
7.92%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.70
Длинных трейдов:
26 (61.90%)
Коротких трейдов:
16 (38.10%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
1.51 EUR
Средняя прибыль:
3.01 EUR
Средний убыток:
-4.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-10.81 EUR (2)
Прирост в месяц:
6.33%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.44 EUR
Максимальная:
11.11 EUR (1.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (11.13 EUR)
По эквити:
3.86% (38.28 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 10
AUDUSD 9
AUDNZD 6
USDCAD 4
NZDCHF 3
NZDCAD 3
USDCHF 2
EURGBP 1
CADCHF 1
EURNZD 1
GBPUSD 1
AUDCAD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD 23
AUDUSD 17
AUDNZD -4
USDCAD 15
NZDCHF 16
NZDCAD 9
USDCHF 4
EURGBP -9
CADCHF 1
EURNZD 0
GBPUSD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD 254
AUDUSD 235
AUDNZD -829
USDCAD 209
NZDCHF 162
NZDCAD 175
USDCHF 118
EURGBP -49
CADCHF 2
EURNZD 42
GBPUSD 46
AUDCAD 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.07 EUR
Худший трейд: -9 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.40 EUR
Макс. убыток в серии: -10.81 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
2.00 × 4
PUPrime-Live
2.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.11 × 92
ICMarketsSC-MT5
2.20 × 76
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
ICMarketsSC-MT5-3
2.67 × 61
Pepperstone-MT5-Live01
2.72 × 53
ICMarketsSC-MT5-4
2.88 × 388
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.16 × 393
ICMarketsSC-MT5-2
3.18 × 1197
GOMarketsMU-Live
3.55 × 33
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
RoboForex-ECN
3.85 × 762
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
еще 76...
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Нет отзывов
2026.08.04 22:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 23:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 22:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 21:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 21:15
Share of trading days is too low
2026.07.29 21:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 19:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 19:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 19:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 19:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 19:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Scalper
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
1.1K
EUR
2
97%
42
78%
24%
2.75
1.51
EUR
4%
1:500
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