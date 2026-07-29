Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsIntl-Live 0.00 × 2 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 RazeGlobalMarkets-Server 1.26 × 19 FxPro-MT5 Live02 1.63 × 8 Exness-MT5Real8 2.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 2.00 × 4 PUPrime-Live 2.00 × 3 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 1 GoMarkets-Live 2.11 × 92 ICMarketsSC-MT5 2.20 × 76 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 Coinexx-Live 2.40 × 10 ICMarketsSC-MT5-3 2.67 × 61 Pepperstone-MT5-Live01 2.72 × 53 ICMarketsSC-MT5-4 2.88 × 388 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 3.00 × 1 FPMarketsSC-Live 3.16 × 393 ICMarketsSC-MT5-2 3.18 × 1197 GOMarketsMU-Live 3.55 × 33 Exness-MT5Real12 3.74 × 42 VantageInternational-Live 3 3.83 × 24 RoboForex-ECN 3.85 × 762 FPMarketsLLC-Live 4.00 × 2 FXNXGlobal-Trade 4.00 × 1 еще 76... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика