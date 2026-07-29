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Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
33 (78.57%)
Убыточных трейдов:
9 (21.43%)
Лучший трейд:
9.07 EUR
Худший трейд:
-9.39 EUR
Общая прибыль:
99.36 EUR (1 625 pips)
Общий убыток:
-36.01 EUR (1 160 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (28.40 EUR)
Макс. прибыль в серии:
29.58 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
24.16%
Макс. загрузка депозита:
7.92%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.70
Длинных трейдов:
26 (61.90%)
Коротких трейдов:
16 (38.10%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
1.51 EUR
Средняя прибыль:
3.01 EUR
Средний убыток:
-4.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-10.81 EUR (2)
Прирост в месяц:
6.33%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.44 EUR
Максимальная:
11.11 EUR (1.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.05% (11.13 EUR)
По эквити:
3.86% (38.28 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|10
|AUDUSD
|9
|AUDNZD
|6
|USDCAD
|4
|NZDCHF
|3
|NZDCAD
|3
|USDCHF
|2
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD
|23
|AUDUSD
|17
|AUDNZD
|-4
|USDCAD
|15
|NZDCHF
|16
|NZDCAD
|9
|USDCHF
|4
|EURGBP
|-9
|CADCHF
|1
|EURNZD
|0
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD
|254
|AUDUSD
|235
|AUDNZD
|-829
|USDCAD
|209
|NZDCHF
|162
|NZDCAD
|175
|USDCHF
|118
|EURGBP
|-49
|CADCHF
|2
|EURNZD
|42
|GBPUSD
|46
|AUDCAD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.07 EUR
Худший трейд: -9 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.40 EUR
Макс. убыток в серии: -10.81 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|2.00 × 4
|
PUPrime-Live
|2.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.11 × 92
|
ICMarketsSC-MT5
|2.20 × 76
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.67 × 61
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.72 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.88 × 388
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.16 × 393
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.18 × 1197
|
GOMarketsMU-Live
|3.55 × 33
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 762
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
2
97%
42
78%
24%
2.75
1.51
EUR
EUR
4%
1:500