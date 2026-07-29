- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
37
Profit Trades:
30 (81.08%)
Loss Trades:
7 (18.92%)
Best trade:
9.07 EUR
Worst trade:
-9.39 EUR
Gross Profit:
89.41 EUR (1 503 pips)
Gross Loss:
-34.76 EUR (1 076 pips)
Maximum consecutive wins:
9 (28.40 EUR)
Maximal consecutive profit:
29.58 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading activity:
28.65%
Max deposit load:
7.92%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
24
Avg holding time:
2 hours
Recovery Factor:
4.92
Long Trades:
23 (62.16%)
Short Trades:
14 (37.84%)
Profit Factor:
2.57
Expected Payoff:
1.48 EUR
Average Profit:
2.98 EUR
Average Loss:
-4.97 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-10.81 EUR)
Maximal consecutive loss:
-10.81 EUR (2)
Monthly growth:
5.46%
Algo trading:
97%
Drawdown by balance:
Absolute:
9.44 EUR
Maximal:
11.11 EUR (1.05%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.05% (11.13 EUR)
By Equity:
3.86% (38.28 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|8
|AUDUSD
|7
|AUDNZD
|6
|USDCAD
|4
|NZDCHF
|3
|NZDCAD
|3
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDUSD
|20
|AUDUSD
|10
|AUDNZD
|-4
|USDCAD
|15
|NZDCHF
|16
|NZDCAD
|9
|EURGBP
|-9
|CADCHF
|1
|USDCHF
|4
|EURNZD
|0
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDUSD
|284
|AUDUSD
|169
|AUDNZD
|-829
|USDCAD
|209
|NZDCHF
|162
|NZDCAD
|175
|EURGBP
|-49
|CADCHF
|2
|USDCHF
|116
|EURNZD
|42
|GBPUSD
|46
|AUDCAD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +9.07 EUR
Worst trade: -9 EUR
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +28.40 EUR
Maximal consecutive loss: -10.81 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
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|1.63 × 8
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Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|2.00 × 4
|
PUPrime-Live
|2.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.11 × 92
|
ICMarketsSC-MT5
|2.20 × 76
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VantageInternational-Live 7
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ICMarketsSC-MT5-4
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|3.00 × 1
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|3.83 × 24
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|3.85 × 762
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FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
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|4.00 × 1
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
5%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
2
97%
37
81%
29%
2.57
1.48
EUR
EUR
4%
1:500