- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
42 (77.77%)
亏损交易:
12 (22.22%)
最好交易:
9.07 EUR
最差交易:
-9.39 EUR
毛利:
116.91 EUR (1 990 pips)
毛利亏损:
-38.14 EUR (1 191 pips)
最大连续赢利:
9 (28.40 EUR)
最大连续盈利:
29.58 EUR (7)
夏普比率:
0.45
交易活动:
20.75%
最大入金加载:
7.92%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 小时
采收率:
7.09
长期交易:
37 (68.52%)
短期交易:
17 (31.48%)
利润因子:
3.07
预期回报:
1.46 EUR
平均利润:
2.78 EUR
平均损失:
-3.18 EUR
最大连续失误:
2 (-10.81 EUR)
最大连续亏损:
-10.81 EUR (2)
每月增长:
7.88%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
9.44 EUR
最大值:
11.11 EUR (1.05%)
相对跌幅:
结余:
1.05% (11.13 EUR)
净值:
3.86% (38.28 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|13
|AUDUSD
|11
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|5
|NZDCHF
|3
|NZDCAD
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD
|32
|AUDUSD
|17
|AUDNZD
|-5
|USDCAD
|23
|NZDCHF
|16
|NZDCAD
|9
|USDCHF
|4
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|-9
|CADCHF
|1
|EURNZD
|0
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|0
|AUDCHF
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD
|333
|AUDUSD
|284
|AUDNZD
|-829
|USDCAD
|267
|NZDCHF
|162
|NZDCAD
|175
|USDCHF
|104
|GBPUSD
|138
|EURGBP
|-49
|CADCHF
|2
|EURNZD
|42
|AUDCAD
|100
|NZDJPY
|49
|AUDCHF
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.07 EUR
最差交易: -9 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +28.40 EUR
最大连续亏损: -10.81 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|2.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
PUPrime-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.04 × 93
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 93
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-3
|2.55 × 65
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.72 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.87 × 390
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.12 × 401
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.19 × 1210
|
GOMarketsMU-Live
|3.55 × 33
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.94 × 916
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
3
98%
54
77%
21%
3.06
1.46
EUR
EUR
4%
1:500