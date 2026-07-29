СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Forex Master BD
Md Suzon Sorkar

Forex Master BD

Md Suzon Sorkar
Md Suzon Sorkar

Md Suzon Sorkar

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 10%
ICMarketsSC-MT5-3
1:50
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
19 (59.37%)
Убыточных трейдов:
13 (40.63%)
Лучший трейд:
17.00 USD
Худший трейд:
-6.21 USD
Общая прибыль:
62.26 USD (9 670 pips)
Общий убыток:
-31.03 USD (4 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (10.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.18 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
81.58%
Макс. загрузка депозита:
32.56%
Последний трейд:
59 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
9 (28.13%)
Коротких трейдов:
23 (71.88%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-2.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.07 USD (4)
Прирост в месяц:
10.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.83 USD
Максимальная:
12.23 USD (3.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.64% (12.23 USD)
По эквити:
3.43% (10.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 8
GBPUSD 7
GBPJPY 4
CHFJPY 4
AUDNZD 2
NZDCAD 2
NZDUSD 1
EURNZD 1
GBPNZD 1
EURUSD 1
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 22
GBPUSD -7
GBPJPY 22
CHFJPY -1
AUDNZD -5
NZDCAD -2
NZDUSD 1
EURNZD 0
GBPNZD 1
EURUSD 2
USDCAD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 3.6K
GBPUSD -606
GBPJPY 3.6K
CHFJPY -162
AUDNZD -877
NZDCAD -225
NZDUSD 78
EURNZD 7
GBPNZD 102
EURUSD 233
USDCAD -160
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.00 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +10.60 USD
Макс. убыток в серии: -12.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.40 × 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Forex Master BD is a professional forex signal service focused on consistent growth, controlled risk management, and long-term stability.

Our goal is not unrealistic profits or high-risk gambling strategies. We focus on safer and more disciplined trading with proper money management.

✔ Real Trading Account
✔ IC Markets Broker
✔ MetaTrader 5
✔ Controlled Drawdown
✔ Fixed Risk Management
✔ No Martingale Strategy
✔ No High-Risk Recovery System
✔ Long-Term Growth Focus
✔ Professional Trade Management

Recommended balance and lot size:

• $300 → 0.01 lot
• $600 → 0.02 lot
• $900 → 0.03 lot
• $1200 → 0.04 lot

This signal is suitable for traders who prefer steady and safer account growth instead of aggressive high-risk trading.

Please use proper risk management and copy with recommended settings for the best experience.

Thank you for your trust and support.

— Forex Master BD

Нет отзывов
2026.08.11 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 10:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 19:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 16:13
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.07.29 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Master BD
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
331
USD
2
0%
32
59%
82%
2.00
0.98
USD
4%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.