- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
8 (42.10%)
Убыточных трейдов:
11 (57.89%)
Лучший трейд:
9.89 EUR
Худший трейд:
-6.45 EUR
Общая прибыль:
28.19 EUR (219 185 pips)
Общий убыток:
-27.93 EUR (213 996 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (12.45 EUR)
Макс. прибыль в серии:
12.45 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.68%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
13 (68.42%)
Коротких трейдов:
6 (31.58%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 EUR
Средняя прибыль:
3.52 EUR
Средний убыток:
-2.54 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-12.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-14.60 EUR (4)
Прирост в месяц:
0.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
18.27 EUR (0.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.90% (18.27 EUR)
По эквити:
3.63% (73.39 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|2
|US500
|2
|GER40
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|5
|ETHUSD
|3
|SOLUSD
|2
|US500
|-6
|GER40
|-10
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|149K
|ETHUSD
|8.5K
|SOLUSD
|1.7K
|US500
|-64K
|GER40
|-91K
|XAUUSD
|796
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.89 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.45 EUR
Макс. убыток в серии: -12.64 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.20 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.04 × 75
|
VantageMarkets-Live 12
|2.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|5.75 × 4
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|8.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|11.80 × 70
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.50 × 2
|
Fyntura-Live
|13.18 × 28
|
GoMarkets-Real 10
|13.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|14.21 × 70
|
FPMarketsLLC-Live3
|16.48 × 21
|
RoboForex-ProCent-2
|17.27 × 15
|
OctaFX-Real3
|23.00 × 4
|
Swissquote-Live2
|29.33 × 3
Swing strategy
professional tools: Vwap , heatmap , footprint , CVD
MACRO focus on crypto , index , commodities
10 years of experience
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
2
0%
19
42%
100%
1.00
0.01
EUR
EUR
4%
1:500