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Сигналы / MetaTrader 4 / Swiss Swing trader
Carmelo Davide Amico

Swiss Swing trader

Carmelo Davide Amico
Carmelo Davide Amico

Carmelo Davide Amico

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
FPTradingLLC-Live4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
8 (42.10%)
Убыточных трейдов:
11 (57.89%)
Лучший трейд:
9.89 EUR
Худший трейд:
-6.45 EUR
Общая прибыль:
28.19 EUR (219 185 pips)
Общий убыток:
-27.93 EUR (213 996 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (12.45 EUR)
Макс. прибыль в серии:
12.45 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.68%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
13 (68.42%)
Коротких трейдов:
6 (31.58%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 EUR
Средняя прибыль:
3.52 EUR
Средний убыток:
-2.54 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-12.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-14.60 EUR (4)
Прирост в месяц:
0.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
18.27 EUR (0.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.90% (18.27 EUR)
По эквити:
3.63% (73.39 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 9
ETHUSD 3
SOLUSD 2
US500 2
GER40 2
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 5
ETHUSD 3
SOLUSD 2
US500 -6
GER40 -10
XAUUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 149K
ETHUSD 8.5K
SOLUSD 1.7K
US500 -64K
GER40 -91K
XAUUSD 796
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.89 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.45 EUR
Макс. убыток в серии: -12.64 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.20 × 5
FPMarketsLLC-Live4
1.04 × 75
VantageMarkets-Live 12
2.00 × 1
Axi-US12-Live
5.75 × 4
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
ICMarketsSC-Live17
8.25 × 4
FPMarketsSC-Live4
11.80 × 70
TradeMaxGlobal-Live5
12.50 × 2
Fyntura-Live
13.18 × 28
GoMarkets-Real 10
13.20 × 5
ICMarketsSC-Live32
14.21 × 70
FPMarketsLLC-Live3
16.48 × 21
RoboForex-ProCent-2
17.27 × 15
OctaFX-Real3
23.00 × 4
Swissquote-Live2
29.33 × 3
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Swing strategy


professional tools: Vwap , heatmap , footprint , CVD


MACRO focus on crypto , index , commodities


10 years of experience

Нет отзывов
2026.08.05 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 15:35
Share of trading days is too low
2026.07.30 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 14:35
Share of trading days is too low
2026.07.30 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 10:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Swiss Swing trader
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
2K
EUR
2
0%
19
42%
100%
1.00
0.01
EUR
4%
1:500
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