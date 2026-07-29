Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 3 0.00 × 3 VantageInternational-Live 22 0.00 × 2 EGlobalTrade-Classic3 0.20 × 5 FPMarketsLLC-Live4 1.04 × 75 VantageMarkets-Live 12 2.00 × 1 Axi-US12-Live 5.75 × 4 Axi.SVG-US10-Live 7.49 × 86 ICMarketsSC-Live17 8.25 × 4 FPMarketsSC-Live4 11.80 × 70 TradeMaxGlobal-Live5 12.50 × 2 Fyntura-Live 13.18 × 28 GoMarkets-Real 10 13.20 × 5 ICMarketsSC-Live32 14.21 × 70 FPMarketsLLC-Live3 16.48 × 21 RoboForex-ProCent-2 17.27 × 15 OctaFX-Real3 23.00 × 4 Swissquote-Live2 29.33 × 3 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика