- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
13 (54.16%)
亏损交易:
11 (45.83%)
最好交易:
9.89 EUR
最差交易:
-6.45 EUR
毛利:
31.98 EUR (232 925 pips)
毛利亏损:
-27.93 EUR (213 996 pips)
最大连续赢利:
5 (3.79 EUR)
最大连续盈利:
12.45 EUR (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.68%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.22
长期交易:
17 (70.83%)
短期交易:
7 (29.17%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.17 EUR
平均利润:
2.46 EUR
平均损失:
-2.54 EUR
最大连续失误:
6 (-12.64 EUR)
最大连续亏损:
-14.60 EUR (4)
每月增长:
0.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
18.27 EUR (0.90%)
相对跌幅:
结余:
0.90% (18.27 EUR)
净值:
3.95% (79.14 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|ETHUSD
|7
|SOLUSD
|2
|US500
|2
|GER40
|2
|XAUUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|6
|SOLUSD
|2
|US500
|-6
|GER40
|-10
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|158K
|ETHUSD
|13K
|SOLUSD
|1.7K
|US500
|-64K
|GER40
|-91K
|XAUUSD
|796
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.89 EUR
最差交易: -6 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3.79 EUR
最大连续亏损: -12.64 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.20 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.04 × 75
|
VantageMarkets-Live 12
|2.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|5.75 × 4
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
ICMarketsSC-Live17
|8.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|11.80 × 70
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.50 × 2
|
Fyntura-Live
|13.18 × 28
|
GoMarkets-Real 10
|13.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|14.21 × 70
|
FPMarketsLLC-Live3
|16.48 × 21
|
RoboForex-ProCent-2
|17.27 × 15
|
OctaFX-Real3
|23.00 × 4
|
Swissquote-Live2
|29.33 × 3
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MACRO focus on crypto , index , commodities
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
3
0%
24
54%
100%
1.14
0.17
EUR
EUR
4%
1:500