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Carmelo Davide Amico

Swiss Swing trader

Carmelo Davide Amico
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13 (54.16%)
亏损交易:
11 (45.83%)
最好交易:
9.89 EUR
最差交易:
-6.45 EUR
毛利:
31.98 EUR (232 925 pips)
毛利亏损:
-27.93 EUR (213 996 pips)
最大连续赢利:
5 (3.79 EUR)
最大连续盈利:
12.45 EUR (4)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.68%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 天
采收率:
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长期交易:
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短期交易:
7 (29.17%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.17 EUR
平均利润:
2.46 EUR
平均损失:
-2.54 EUR
最大连续失误:
6 (-12.64 EUR)
最大连续亏损:
-14.60 EUR (4)
每月增长:
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算法交易:
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结余跌幅:
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最大值:
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相对跌幅:
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净值:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 10
ETHUSD 7
SOLUSD 2
US500 2
GER40 2
XAUUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 6
ETHUSD 6
SOLUSD 2
US500 -6
GER40 -10
XAUUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 158K
ETHUSD 13K
SOLUSD 1.7K
US500 -64K
GER40 -91K
XAUUSD 796
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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VantageInternational-Live 22
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.20 × 5
FPMarketsLLC-Live4
1.04 × 75
VantageMarkets-Live 12
2.00 × 1
Axi-US12-Live
5.75 × 4
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
ICMarketsSC-Live17
8.25 × 4
FPMarketsSC-Live4
11.80 × 70
TradeMaxGlobal-Live5
12.50 × 2
Fyntura-Live
13.18 × 28
GoMarkets-Real 10
13.20 × 5
ICMarketsSC-Live32
14.21 × 70
FPMarketsLLC-Live3
16.48 × 21
RoboForex-ProCent-2
17.27 × 15
OctaFX-Real3
23.00 × 4
Swissquote-Live2
29.33 × 3
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MACRO focus on crypto , index , commodities


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没有评论
2026.08.05 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 15:35
Share of trading days is too low
2026.07.30 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.30 14:35
Share of trading days is too low
2026.07.30 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 10:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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