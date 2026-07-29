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Martin Xavier-marie Gael Yves Caron

AlgoPipTrader

Martin Xavier-marie Gael Yves Caron
Martin Xavier-marie Gael Yves Caron

Martin Xavier-marie Gael Yves Caron

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 61%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
669
Прибыльных трейдов:
530 (79.22%)
Убыточных трейдов:
139 (20.78%)
Лучший трейд:
498.47 EUR
Худший трейд:
-149.65 EUR
Общая прибыль:
4 358.93 EUR (51 202 pips)
Общий убыток:
-2 632.30 EUR (43 705 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (23.46 EUR)
Макс. прибыль в серии:
619.97 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.09%
Макс. загрузка депозита:
3.65%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
2.93
Длинных трейдов:
335 (50.07%)
Коротких трейдов:
334 (49.93%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
2.58 EUR
Средняя прибыль:
8.22 EUR
Средний убыток:
-18.94 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-588.66 EUR)
Макс. убыток в серии:
-588.66 EUR (5)
Прирост в месяц:
13.23%
Годовой прогноз:
160.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
588.66 EUR (40.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.29% (588.66 EUR)
По эквити:
7.05% (775.54 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 103
USDCAD 99
NZDUSD 86
GBPUSD 67
AUDUSD 64
AUDCAD 58
NZDCAD 57
EURUSD 36
GBPCHF 35
USDCHF 31
AUDNZD 22
EURCHF 5
EURGBP 4
GBPCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 549
USDCAD 298
NZDUSD 202
GBPUSD 187
AUDUSD 125
AUDCAD 151
NZDCAD 128
EURUSD 69
GBPCHF 189
USDCHF 40
AUDNZD 65
EURCHF -23
EURGBP -12
GBPCAD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 6.1K
USDCAD 3K
NZDUSD 130
GBPUSD 2.3K
AUDUSD 524
AUDCAD 198
NZDCAD -5.8K
EURUSD 2.4K
GBPCHF 1.3K
USDCHF 326
AUDNZD -2.1K
EURCHF -277
EURGBP -122
GBPCAD -20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +498.47 EUR
Худший трейд: -150 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +23.46 EUR
Макс. убыток в серии: -588.66 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live26
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live32
0.49 × 307
ICMarkets-Live14
0.50 × 32
ICMarketsSC-Live04
0.63 × 1805
ICMarkets-Live03
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live17
0.77 × 2140
ICMarketsSC-Live06
0.82 × 61
ICMarketsSC-Live33
0.87 × 790
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1999
FPTradingLLC-Live4
1.17 × 6
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
RoboForex-ECN
2.24 × 1027
Pepperstone-Edge07
2.29 × 58
TradersWay-Live
3.58 × 31
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live25
5.08 × 12
PlaceATrade-Real-4
5.57 × 676
FBS-Real-5
7.00 × 2
RSGFinance-Live
7.03 × 66
RoboForex-ProCent-8
8.14 × 125
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This automated trading system is built around two complementary trading bots running simultaneously across multiple Forex currency pairs. Each bot follows its own trading approach, helping to diversify market opportunities and avoid relying on a single strategy.

Risk management is a key part of the system. Every trade is opened with a limited level of exposure, helping to protect capital and reduce the impact of market volatility. The bots continuously monitor market conditions, identify setups that match their criteria, and execute trades automatically without manual intervention.

By combining different trading strategies and multiple currency pairs, the system aims to achieve consistent long-term performance while maintaining disciplined risk management. The focus is on capital preservation, stability, and steady account growth rather than pursuing high-risk, short-term gains.


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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlgoPipTrader
30 USD в месяц
61%
0
0
USD
11K
EUR
24
100%
669
79%
97%
1.65
2.58
EUR
7%
1:500
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