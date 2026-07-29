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Martin Xavier-marie Gael Yves Caron

AlgoPipTrader

Martin Xavier-marie Gael Yves Caron
Martin Xavier-marie Gael Yves Caron

Martin Xavier-marie Gael Yves Caron

0条评论
可靠性
24
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 61%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
676
盈利交易:
536 (79.28%)
亏损交易:
140 (20.71%)
最好交易:
498.47 EUR
最差交易:
-149.65 EUR
毛利:
4 486.42 EUR (51 665 pips)
毛利亏损:
-2 720.63 EUR (44 899 pips)
最大连续赢利:
35 (23.46 EUR)
最大连续盈利:
619.97 EUR (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.09%
最大入金加载:
3.65%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
21 小时
采收率:
3.00
长期交易:
336 (49.70%)
短期交易:
340 (50.30%)
利润因子:
1.65
预期回报:
2.61 EUR
平均利润:
8.37 EUR
平均损失:
-19.43 EUR
最大连续失误:
5 (-588.66 EUR)
最大连续亏损:
-588.66 EUR (5)
每月增长:
8.38%
年度预测:
101.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
588.66 EUR (40.82%)
相对跌幅:
结余:
5.29% (588.66 EUR)
净值:
7.05% (775.54 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 105
USDCAD 99
NZDUSD 88
GBPUSD 68
AUDUSD 65
AUDCAD 58
NZDCAD 57
EURUSD 36
GBPCHF 36
USDCHF 31
AUDNZD 22
EURCHF 5
EURGBP 4
GBPCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 570
USDCAD 298
NZDUSD 205
GBPUSD 188
AUDUSD 127
AUDCAD 151
NZDCAD 128
EURUSD 69
GBPCHF 208
USDCHF 40
AUDNZD 65
EURCHF -23
EURGBP -12
GBPCAD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 5.3K
USDCAD 3K
NZDUSD 155
GBPUSD 2.3K
AUDUSD 538
AUDCAD 198
NZDCAD -5.8K
EURUSD 2.4K
GBPCHF 1.4K
USDCHF 326
AUDNZD -2.1K
EURCHF -277
EURGBP -122
GBPCAD -20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +498.47 EUR
最差交易: -150 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +23.46 EUR
最大连续亏损: -588.66 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live26
0.33 × 24
ICMarketsSC-Live32
0.49 × 307
ICMarkets-Live14
0.50 × 32
ICMarketsSC-Live04
0.63 × 1805
ICMarkets-Live03
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live17
0.77 × 2140
ICMarketsSC-Live06
0.82 × 61
ICMarketsSC-Live33
0.87 × 790
ICMarketsSC-Live12
0.89 × 18
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1999
FPTradingLLC-Live4
1.17 × 6
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
RoboForex-ECN
2.24 × 1027
Pepperstone-Edge07
2.29 × 58
TradersWay-Live
3.58 × 31
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live25
5.08 × 12
PlaceATrade-Real-4
5.57 × 676
FBS-Real-5
7.00 × 2
RSGFinance-Live
7.03 × 66
RoboForex-ProCent-8
8.12 × 125
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This automated trading system is built around two complementary trading bots running simultaneously across multiple Forex currency pairs. Each bot follows its own trading approach, helping to diversify market opportunities and avoid relying on a single strategy.

Risk management is a key part of the system. Every trade is opened with a limited level of exposure, helping to protect capital and reduce the impact of market volatility. The bots continuously monitor market conditions, identify setups that match their criteria, and execute trades automatically without manual intervention.

By combining different trading strategies and multiple currency pairs, the system aims to achieve consistent long-term performance while maintaining disciplined risk management. The focus is on capital preservation, stability, and steady account growth rather than pursuing high-risk, short-term gains.


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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlgoPipTrader
每月30 USD
61%
0
0
USD
11K
EUR
24
100%
676
79%
97%
1.64
2.61
EUR
7%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载