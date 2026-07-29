- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|105
|USDCAD
|99
|NZDUSD
|88
|GBPUSD
|68
|AUDUSD
|65
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|57
|EURUSD
|36
|GBPCHF
|36
|USDCHF
|31
|AUDNZD
|22
|EURCHF
|5
|EURGBP
|4
|GBPCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|570
|USDCAD
|298
|NZDUSD
|205
|GBPUSD
|188
|AUDUSD
|127
|AUDCAD
|151
|NZDCAD
|128
|EURUSD
|69
|GBPCHF
|208
|USDCHF
|40
|AUDNZD
|65
|EURCHF
|-23
|EURGBP
|-12
|GBPCAD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|5.3K
|USDCAD
|3K
|NZDUSD
|155
|GBPUSD
|2.3K
|AUDUSD
|538
|AUDCAD
|198
|NZDCAD
|-5.8K
|EURUSD
|2.4K
|GBPCHF
|1.4K
|USDCHF
|326
|AUDNZD
|-2.1K
|EURCHF
|-277
|EURGBP
|-122
|GBPCAD
|-20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live26
|0.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|0.49 × 307
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 32
|
ICMarketsSC-Live04
|0.63 × 1805
|
ICMarkets-Live03
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live17
|0.77 × 2140
|
ICMarketsSC-Live06
|0.82 × 61
|
ICMarketsSC-Live33
|0.87 × 790
|
ICMarketsSC-Live12
|0.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1999
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|2.24 × 1027
|
Pepperstone-Edge07
|2.29 × 58
|
TradersWay-Live
|3.58 × 31
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|4.30 × 61
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|5.08 × 12
|
PlaceATrade-Real-4
|5.57 × 676
|
FBS-Real-5
|7.00 × 2
|
RSGFinance-Live
|7.03 × 66
|
RoboForex-ProCent-8
|8.12 × 125
This automated trading system is built around two complementary trading bots running simultaneously across multiple Forex currency pairs. Each bot follows its own trading approach, helping to diversify market opportunities and avoid relying on a single strategy.
Risk management is a key part of the system. Every trade is opened with a limited level of exposure, helping to protect capital and reduce the impact of market volatility. The bots continuously monitor market conditions, identify setups that match their criteria, and execute trades automatically without manual intervention.
By combining different trading strategies and multiple currency pairs, the system aims to achieve consistent long-term performance while maintaining disciplined risk management. The focus is on capital preservation, stability, and steady account growth rather than pursuing high-risk, short-term gains.
USD
EUR
EUR