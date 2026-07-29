- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
11 (55.00%)
Убыточных трейдов:
9 (45.00%)
Лучший трейд:
10.10 USD
Худший трейд:
-26.56 USD
Общая прибыль:
52.69 USD (5 266 pips)
Общий убыток:
-61.18 USD (6 114 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (20.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.40 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
6.68%
Макс. загрузка депозита:
21.02%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
6 (30.00%)
Коротких трейдов:
14 (70.00%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.42 USD
Средняя прибыль:
4.79 USD
Средний убыток:
-6.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-42.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-8.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.89 USD
Максимальная:
48.13 USD (43.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.66% (48.13 USD)
По эквити:
23.74% (24.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|-848
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.10 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +20.40 USD
Макс. убыток в серии: -42.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
High Risk, RR 1:1, single entry/no layer, compounding. Thanks
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
92
USD
USD
2
0%
20
55%
7%
0.86
-0.42
USD
USD
44%
1:500