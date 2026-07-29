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Сигналы / MetaTrader 5 / CT Matoh
Farid Rauuf Mughony

CT Matoh

Farid Rauuf Mughony
Farid Rauuf Mughony

Farid Rauuf Mughony

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
11 (55.00%)
Убыточных трейдов:
9 (45.00%)
Лучший трейд:
10.10 USD
Худший трейд:
-26.56 USD
Общая прибыль:
52.69 USD (5 266 pips)
Общий убыток:
-61.18 USD (6 114 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (20.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.40 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
6.68%
Макс. загрузка депозита:
21.02%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
6 (30.00%)
Коротких трейдов:
14 (70.00%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.42 USD
Средняя прибыль:
4.79 USD
Средний убыток:
-6.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-42.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-8.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.89 USD
Максимальная:
48.13 USD (43.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.66% (48.13 USD)
По эквити:
23.74% (24.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr -848
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.10 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +20.40 USD
Макс. убыток в серии: -42.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

High Risk, RR 1:1, single entry/no layer, compounding. Thanks
Нет отзывов
2026.08.04 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 00:16
Share of trading days is too low
2026.07.30 00:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 23:16
Share of trading days is too low
2026.07.29 23:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 22:15
Share of trading days is too low
2026.07.29 22:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 10:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CT Matoh
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
92
USD
2
0%
20
55%
7%
0.86
-0.42
USD
44%
1:500
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