- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
14 (56.00%)
亏损交易:
11 (44.00%)
最好交易:
10.10 USD
最差交易:
-26.56 USD
毛利:
62.09 USD (6 204 pips)
毛利亏损:
-77.60 USD (7 756 pips)
最大连续赢利:
4 (20.69 USD)
最大连续盈利:
20.69 USD (4)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
5.55%
最大入金加载:
21.02%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
-0.32
长期交易:
10 (40.00%)
短期交易:
15 (60.00%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.62 USD
平均利润:
4.44 USD
平均损失:
-7.05 USD
最大连续失误:
4 (-42.00 USD)
最大连续亏损:
-42.00 USD (4)
每月增长:
-15.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
37.89 USD
最大值:
48.13 USD (43.66%)
相对跌幅:
结余:
43.66% (48.13 USD)
净值:
23.74% (24.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.10 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +20.69 USD
最大连续亏损: -42.00 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-16%
0
0
USD
USD
84
USD
USD
3
0%
25
56%
6%
0.80
-0.62
USD
USD
44%
1:500