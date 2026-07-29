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Farid Rauuf Mughony

CT Matoh

Farid Rauuf Mughony
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25
盈利交易:
14 (56.00%)
亏损交易:
11 (44.00%)
最好交易:
10.10 USD
最差交易:
-26.56 USD
毛利:
62.09 USD (6 204 pips)
毛利亏损:
-77.60 USD (7 756 pips)
最大连续赢利:
4 (20.69 USD)
最大连续盈利:
20.69 USD (4)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
5.55%
最大入金加载:
21.02%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
-0.32
长期交易:
10 (40.00%)
短期交易:
15 (60.00%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.62 USD
平均利润:
4.44 USD
平均损失:
-7.05 USD
最大连续失误:
4 (-42.00 USD)
最大连续亏损:
-42.00 USD (4)
每月增长:
-15.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
37.89 USD
最大值:
48.13 USD (43.66%)
相对跌幅:
结余:
43.66% (48.13 USD)
净值:
23.74% (24.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
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最大连续亏损: -42.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

High Risk, RR 1:1, single entry/no layer, compounding. Thanks
没有评论
2026.08.04 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 00:16
Share of trading days is too low
2026.07.30 00:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 23:16
Share of trading days is too low
2026.07.29 23:16
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 22:15
Share of trading days is too low
2026.07.29 22:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 10:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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