- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|517
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 52
|
ICMarketsSC-Live07
|1.06 × 109
|
ICMarketsSC-Live16
|1.21 × 229
|
RoboForex-ECN-2
|2.11 × 74
|
Tickmill-Live10
|2.88 × 16
|
FXCL-Main2
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|4.83 × 12
|
Exness-Real17
|5.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live31
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|5.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|5.33 × 18
|
OrbexGlobal-Live
|5.64 × 11
|
Darwinex-Live
|5.72 × 409
|
GOMarketsMU-Real 10
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|7.38 × 16
|
RoboForex-ProCent-2
|7.94 × 49
|
Axi-US09-Live
|8.00 × 1
⚜️ Estrategia Algorítmica Profesional para Forex
🚀 Precisión • Disciplina • Confianza
Bienvenido a ATLASQUANTX, una estrategia de inversión 100% automatizada diseñada para inversores que buscan una gestión profesional, disciplinada y orientada al crecimiento sostenible del capital.
Cada operación es ejecutada mediante una metodología cuantitativa basada en reglas predefinidas, eliminando las emociones y manteniendo un proceso de inversión constante en cualquier condición de mercado.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━💎 ¿Por qué elegir ATLASQUANTX?
🤖 Trading totalmente automatizado
📊 Cartera diversificada
Operación simultánea en 9 pares de divisas cuidadosamente seleccionados.
🛡️ Gestión profesional del riesgo
Cada operación sigue estrictas normas de control de exposición y administración del capital.
⚙️ Ejecución sistemática
Sin decisiones impulsivas.
Sin improvisación.
Solo reglas objetivas.
📈 Visión a largo plazo
El objetivo es construir un crecimiento sólido mediante disciplina, consistencia y una adecuada gestión del riesgo.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⭐ Nuestros Principios
🛡️ Preservación del Capital
La prioridad es proteger el capital mediante una gestión prudente del riesgo.
📈 Consistencia
El éxito sostenible se construye con resultados constantes, no con operaciones impulsivas.
🧠 Disciplina
Cada operación sigue exactamente la misma metodología, independientemente de las condiciones del mercado.
🌍 Diversificación
La operativa sobre varios pares de divisas contribuye a distribuir la exposición entre distintos mercados.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━📌 Características
✅ Estrategia 100% Automatizada
✅ MetaTrader 4 (MT4)
✅ Cartera de 9 Pares Forex
✅ Ejecución Algorítmica Profesional
✅ Gestión Sistemática del Riesgo
✅ Sin Intervención Emocional
✅ Supervisión Continua
✅ Enfoque de Largo Plazo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━🎯 Pensada para...
✔️ Inversores particulares
✔️ Copy Trading
✔️ Carteras diversificadas
✔️ Inversores que valoran la disciplina por encima de la especulación
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━🤝 Nuestro Compromiso
Toda inversión implica riesgos.
Por ello, ATLASQUANTX centra su filosofía en aquello que realmente puede controlar:
🟨 Disciplina
🟨 Transparencia
🟨 Gestión del Riesgo
🟨 Consistencia
🟨 Mejora Continua
Porque el verdadero éxito en los mercados no consiste en perseguir beneficios extraordinarios, sino en mantener un proceso sólido y disciplinado a lo largo del tiempo.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━🏅 ATLASQUANTX
⚜️ Trading Algorítmico Profesional
"La disciplina de hoy construye los resultados de mañana."
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