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Сигналы / MetaTrader 4 / AtlasQuantX IC
Jorge Vazquez Suarez

AtlasQuantX IC

Jorge Vazquez Suarez
Jorge Vazquez Suarez

Jorge Vazquez Suarez

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.51 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
11.28 EUR (517 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
9 (11.28 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11.28 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
1.25
Торговая активность:
81.62%
Макс. загрузка депозита:
0.33%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
9 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.25 EUR
Средняя прибыль:
1.25 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
0.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.74% (102.99 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 517
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.51 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +11.28 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageInternational-Demo
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 14
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live07
1.06 × 109
ICMarketsSC-Live16
1.21 × 229
RoboForex-ECN-2
2.11 × 74
Tickmill-Live10
2.88 × 16
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live08
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
4.83 × 12
Exness-Real17
5.00 × 10
ICMarketsSC-Live31
5.00 × 1
VantageInternational-Live 2
5.00 × 1
Longhorn-Real2
5.33 × 18
OrbexGlobal-Live
5.64 × 11
Darwinex-Live
5.72 × 409
GOMarketsMU-Real 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.00 × 1
Swissquote-Live6
7.38 × 16
RoboForex-ProCent-2
7.94 × 49
Axi-US09-Live
8.00 × 1
еще 10...
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🏆 ATLASQUANTX

⚜️ Estrategia Algorítmica Profesional para Forex

🚀 Precisión • Disciplina • Confianza

Bienvenido a ATLASQUANTX, una estrategia de inversión 100% automatizada diseñada para inversores que buscan una gestión profesional, disciplinada y orientada al crecimiento sostenible del capital.

Cada operación es ejecutada mediante una metodología cuantitativa basada en reglas predefinidas, eliminando las emociones y manteniendo un proceso de inversión constante en cualquier condición de mercado.

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💎 ¿Por qué elegir ATLASQUANTX?

🤖 Trading totalmente automatizado

📊 Cartera diversificada
Operación simultánea en 9 pares de divisas cuidadosamente seleccionados.

🛡️ Gestión profesional del riesgo
Cada operación sigue estrictas normas de control de exposición y administración del capital.

⚙️ Ejecución sistemática
Sin decisiones impulsivas.
Sin improvisación.
Solo reglas objetivas.

📈 Visión a largo plazo
El objetivo es construir un crecimiento sólido mediante disciplina, consistencia y una adecuada gestión del riesgo.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⭐ Nuestros Principios

🛡️ Preservación del Capital

La prioridad es proteger el capital mediante una gestión prudente del riesgo.

📈 Consistencia

El éxito sostenible se construye con resultados constantes, no con operaciones impulsivas.

🧠 Disciplina

Cada operación sigue exactamente la misma metodología, independientemente de las condiciones del mercado.

🌍 Diversificación

La operativa sobre varios pares de divisas contribuye a distribuir la exposición entre distintos mercados.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📌 Características

✅ Estrategia 100% Automatizada

✅ MetaTrader 4 (MT4)

✅ Cartera de 9 Pares Forex

✅ Ejecución Algorítmica Profesional

✅ Gestión Sistemática del Riesgo

✅ Sin Intervención Emocional

✅ Supervisión Continua

✅ Enfoque de Largo Plazo

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🎯 Pensada para...

✔️ Inversores particulares

✔️ Copy Trading

✔️ Carteras diversificadas

✔️ Inversores que valoran la disciplina por encima de la especulación

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🤝 Nuestro Compromiso

Toda inversión implica riesgos.

Por ello, ATLASQUANTX centra su filosofía en aquello que realmente puede controlar:

🟨 Disciplina

🟨 Transparencia

🟨 Gestión del Riesgo

🟨 Consistencia

🟨 Mejora Continua

Porque el verdadero éxito en los mercados no consiste en perseguir beneficios extraordinarios, sino en mantener un proceso sólido y disciplinado a lo largo del tiempo.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏅 ATLASQUANTX

⚜️ Trading Algorítmico Profesional

"La disciplina de hoy construye los resultados de mañana."


Нет отзывов
2026.08.05 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 09:05
Share of trading days is too low
2026.08.03 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 10:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AtlasQuantX IC
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
14K
EUR
2
100%
9
100%
82%
n/a
1.25
EUR
1%
1:500
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