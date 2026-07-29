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Jorge Vazquez Suarez

AtlasQuantX IC

Jorge Vazquez Suarez
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  • Trader Forex at  Foreign Exchange Market
  • Spain
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  • Growth
  • Balance
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Trades:
9
Profit Trades:
9 (100.00%)
Loss Trades:
0 (0.00%)
Best trade:
3.51 EUR
Worst trade:
0.00 EUR
Gross Profit:
11.28 EUR (517 pips)
Gross Loss:
0.00 EUR
Maximum consecutive wins:
9 (11.28 EUR)
Maximal consecutive profit:
11.28 EUR (9)
Sharpe Ratio:
1.25
Trading activity:
81.62%
Max deposit load:
0.33%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
9
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
0.00
Long Trades:
0 (0.00%)
Short Trades:
9 (100.00%)
Profit Factor:
n/a
Expected Payoff:
1.25 EUR
Average Profit:
1.25 EUR
Average Loss:
0.00 EUR
Maximum consecutive losses:
0 (0.00 EUR)
Maximal consecutive loss:
0.00 EUR (0)
Monthly growth:
0.08%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (0.00 EUR)
By Equity:
0.74% (102.99 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NZDCAD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 517
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +3.51 EUR
Worst trade: -0 EUR
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 0
Maximal consecutive profit: +11.28 EUR
Maximal consecutive loss: -0.00 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live26" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Exness-Real3
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageInternational-Demo
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 14
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live07
1.06 × 109
ICMarketsSC-Live16
1.21 × 229
RoboForex-ECN-2
2.11 × 74
Tickmill-Live10
2.88 × 16
FXCL-Main2
3.00 × 1
Tickmill-Live08
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
4.83 × 12
Exness-Real17
5.00 × 10
ICMarketsSC-Live31
5.00 × 1
VantageInternational-Live 2
5.00 × 1
Longhorn-Real2
5.33 × 18
OrbexGlobal-Live
5.64 × 11
Darwinex-Live
5.72 × 409
GOMarketsMU-Real 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.00 × 1
Swissquote-Live6
7.38 × 16
RoboForex-ProCent-2
7.94 × 49
Axi-US09-Live
8.00 × 1
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Porque el verdadero éxito en los mercados no consiste en perseguir beneficios extraordinarios, sino en mantener un proceso sólido y disciplinado a lo largo del tiempo.

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⚜️ Trading Algorítmico Profesional

"La disciplina de hoy construye los resultados de mañana."


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2026.08.05 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 09:05
Share of trading days is too low
2026.08.03 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 10:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 10:11
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30 USD per month
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0
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USD
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EUR
2
100%
9
100%
82%
n/a
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EUR
1%
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