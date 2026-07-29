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Jorge Vazquez Suarez

AtlasQuantX IC

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NZDCAD 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 517
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100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
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2026.08.05 16:57
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2026.08.03 09:05
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2026.07.29 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 10:11
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