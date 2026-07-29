- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
40 (65.57%)
Убыточных трейдов:
21 (34.43%)
Лучший трейд:
80.00 USD
Худший трейд:
-16.34 USD
Общая прибыль:
352.86 USD (12 934 pips)
Общий убыток:
-184.97 USD (16 382 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (158.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
158.21 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
7.52%
Макс. загрузка депозита:
71.32%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
3.33
Длинных трейдов:
29 (47.54%)
Коротких трейдов:
32 (52.46%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
2.75 USD
Средняя прибыль:
8.82 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-49.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.22 USD (4)
Прирост в месяц:
47.97%
Алготрейдинг:
39%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.04 USD
Максимальная:
50.42 USD (13.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.42% (49.42 USD)
По эквити:
28.56% (90.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|168
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +80.00 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +158.21 USD
Макс. убыток в серии: -49.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
HI
I only trade XAUUSD. Please check the spread, commission, and ... of your broker with mine.
I only trade the M1 chart; trades last between 1 min and 30 min.
I use fractal analysis and place my trades manually, though I use an EA for risk management and another to copy and sync my MT5 and MT4.
My goal is to make 50% profit per month (at least ;) )
I trade almost every day, a couple of hours before and during the London session.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
518
USD
USD
2
39%
61
65%
8%
1.90
2.75
USD
USD
29%
1:500