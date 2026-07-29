- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
57 (69.51%)
亏损交易:
25 (30.49%)
最好交易:
80.00 USD
最差交易:
-49.50 USD
毛利:
536.18 USD (17 606 pips)
毛利亏损:
-258.85 USD (17 858 pips)
最大连续赢利:
11 (158.21 USD)
最大连续盈利:
158.21 USD (11)
夏普比率:
0.21
交易活动:
7.52%
最大入金加载:
71.32%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
41
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
5.49
长期交易:
40 (48.78%)
短期交易:
42 (51.22%)
利润因子:
2.07
预期回报:
3.38 USD
平均利润:
9.41 USD
平均损失:
-10.35 USD
最大连续失误:
5 (-49.17 USD)
最大连续亏损:
-49.50 USD (1)
每月增长:
79.24%
算法交易:
29%
结余跌幅:
绝对:
32.04 USD
最大值:
50.50 USD (9.75%)
相对跌幅:
结余:
13.42% (49.42 USD)
净值:
28.56% (90.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|277
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|-252
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +80.00 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +158.21 USD
最大连续亏损: -49.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
HI
I only trade XAUUSD. Please check the spread, commission, and ... of your broker with mine.
I only trade the M1 chart; trades last between 1 min and 30 min.
I use fractal analysis and place my trades manually, though I use an EA for risk management and another to copy and sync my MT5 and MT4.
My goal is to make 50% profit per month (at least ;) )
I trade almost every day, a couple of hours before and during the London session.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
79%
0
0
USD
USD
627
USD
USD
3
29%
82
69%
8%
2.07
3.38
USD
USD
29%
1:500