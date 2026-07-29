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Сигналы / MetaTrader 5 / Super Growth v1
Hoang Pham

Super Growth v1

Hoang Pham
Hoang Pham

Hoang Pham

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -11%
BlackBullMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
45 (54.87%)
Убыточных трейдов:
37 (45.12%)
Лучший трейд:
71.32 AUD
Худший трейд:
-78.28 AUD
Общая прибыль:
295.66 AUD (16 607 pips)
Общий убыток:
-321.71 AUD (13 686 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (35.98 AUD)
Макс. прибыль в серии:
89.44 AUD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
8.43%
Макс. загрузка депозита:
67.06%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
48 (58.54%)
Коротких трейдов:
34 (41.46%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.32 AUD
Средняя прибыль:
6.57 AUD
Средний убыток:
-8.69 AUD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15.02 AUD)
Макс. убыток в серии:
-82.63 AUD (2)
Прирост в месяц:
-10.84%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.56 AUD
Максимальная:
133.82 AUD (102.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.06% (133.99 AUD)
По эквити:
57.65% (75.10 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDp 76
KDP.OQ 3
GER40 2
UK100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDp -27
KDP.OQ 0
GER40 8
UK100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDp 2.3K
KDP.OQ -11
GER40 655
UK100 -31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.32 AUD
Худший трейд: -78 AUD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.98 AUD
Макс. убыток в серии: -15.02 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Mean Reversion Gold EA

The system is based on a statistical mean reversion approach. It identifies short-term overextended price movements and enters trades only when strict momentum and volatility conditions are met.

The strategy combines:

  • Mean reversion logic and volatility analysis
  • Fully automated risk management

No manual intervention is used for trade entries or exits.

Risk Management

  • Every trade uses a predefined exit.
  • Positions are automatically managed after entry.
  • The system is designed to avoid emotional decision making through strict rule-based execution.

Trading Style

  • Instrument: XAUUSDp (Gold)
  • Platform: MetaTrader 5
  • Trading: Fully Automated
  • Average holding time: Minutes to under 1h

Recommended Settings

  • Leverage: 1:100 or higher
  • VPS recommended for best execution
  • Copy using proportional risk according to your account size.
  • Starting capital: $100



Нет отзывов
2026.08.06 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 17:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 16:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 15:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 17:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 16:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 01:16
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.29 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 09:11
Share of trading days is too low
2026.07.29 09:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 09:11
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.29 08:11
Share of trading days is too low
2026.07.29 08:11
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 08:11
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.29 07:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 07:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 07:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 07:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 07:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Super Growth v1
30 USD в месяц
-11%
0
0
USD
122
AUD
2
47%
82
54%
8%
0.91
-0.32
AUD
75%
1:500
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