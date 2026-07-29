- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
45 (54.87%)
Убыточных трейдов:
37 (45.12%)
Лучший трейд:
71.32 AUD
Худший трейд:
-78.28 AUD
Общая прибыль:
295.66 AUD (16 607 pips)
Общий убыток:
-321.71 AUD (13 686 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (35.98 AUD)
Макс. прибыль в серии:
89.44 AUD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
8.43%
Макс. загрузка депозита:
67.06%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
48 (58.54%)
Коротких трейдов:
34 (41.46%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.32 AUD
Средняя прибыль:
6.57 AUD
Средний убыток:
-8.69 AUD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15.02 AUD)
Макс. убыток в серии:
-82.63 AUD (2)
Прирост в месяц:
-10.84%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.56 AUD
Максимальная:
133.82 AUD (102.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.06% (133.99 AUD)
По эквити:
57.65% (75.10 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|76
|KDP.OQ
|3
|GER40
|2
|UK100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|-27
|KDP.OQ
|0
|GER40
|8
|UK100
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|2.3K
|KDP.OQ
|-11
|GER40
|655
|UK100
|-31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +71.32 AUD
Худший трейд: -78 AUD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.98 AUD
Макс. убыток в серии: -15.02 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Mean Reversion Gold EA
The system is based on a statistical mean reversion approach. It identifies short-term overextended price movements and enters trades only when strict momentum and volatility conditions are met.
The strategy combines:
- Mean reversion logic and volatility analysis
- Fully automated risk management
No manual intervention is used for trade entries or exits.
Risk Management
- Every trade uses a predefined exit.
- Positions are automatically managed after entry.
- The system is designed to avoid emotional decision making through strict rule-based execution.
Trading Style
- Instrument: XAUUSDp (Gold)
- Platform: MetaTrader 5
- Trading: Fully Automated
- Average holding time: Minutes to under 1h
Recommended Settings
- Leverage: 1:100 or higher
- VPS recommended for best execution
- Copy using proportional risk according to your account size.
- Starting capital: $100
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-11%
0
0
USD
USD
122
AUD
AUD
2
47%
82
54%
8%
0.91
-0.32
AUD
AUD
75%
1:500