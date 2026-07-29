СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SF L100002 5XCDW 2P5XCNB PS SA
Wai Chung Poon

SF L100002 5XCDW 2P5XCNB PS SA

Wai Chung Poon
Wai Chung Poon

Wai Chung Poon

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 25%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
154
Прибыльных трейдов:
148 (96.10%)
Убыточных трейдов:
6 (3.90%)
Лучший трейд:
36.85 USD
Худший трейд:
-29.54 USD
Общая прибыль:
1 283.12 USD (38 281 pips)
Общий убыток:
-56.08 USD (1 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
94 (877.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
877.76 USD (94)
Коэффициент Шарпа:
0.98
Торговая активность:
95.15%
Макс. загрузка депозита:
10.16%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
41.54
Длинных трейдов:
106 (68.83%)
Коротких трейдов:
48 (31.17%)
Профит фактор:
22.88
Мат. ожидание:
7.97 USD
Средняя прибыль:
8.67 USD
Средний убыток:
-9.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-29.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.54 USD (1)
Прирост в месяц:
24.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.54 USD (0.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.50% (29.54 USD)
По эквити:
38.48% (2 283.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 22
GBPJPY 21
EURCAD 20
NZDJPY 13
USDJPY 11
NZDCAD 10
CADJPY 9
EURUSD 7
USDCHF 6
GBPCHF 5
GBPUSD 5
USDCAD 4
AUDJPY 4
AUDUSD 4
EURGBP 2
EURNZD 2
NZDUSD 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 206
GBPJPY 224
EURCAD 84
NZDJPY 117
USDJPY 146
NZDCAD 32
CADJPY 121
EURUSD 35
USDCHF 44
GBPCHF 35
GBPUSD 20
USDCAD 26
AUDJPY 48
AUDUSD 14
EURGBP 11
EURNZD 5
NZDUSD 2
EURAUD 31
GBPCAD 15
AUDCHF 5
EURCHF 6
AUDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 6.6K
GBPJPY 7.1K
EURCAD 2.5K
NZDJPY 3.8K
USDJPY 4.7K
NZDCAD 984
CADJPY 3.9K
EURUSD 690
USDCHF 669
GBPCHF 549
GBPUSD 430
USDCAD 716
AUDJPY 1.5K
AUDUSD 332
EURGBP 166
EURNZD 205
NZDUSD 51
EURAUD 875
GBPCAD 415
AUDCHF 75
EURCHF 97
AUDCAD 12
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.85 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 94
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +877.76 USD
Макс. убыток в серии: -29.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Coinexx-Demo
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 17
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 28
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live24
0.87 × 963
Exness-Real24
0.98 × 389
GoMarkets-Real 10
1.03 × 409
ICMarketsSC-Live25
1.04 × 1139
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarketsSC-Live08
1.21 × 38
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
OrbexGlobal-Live
1.26 × 61
еще 64...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.03 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 13:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 17:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 19:14
Share of trading days is too low
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 18:14
Share of trading days is too low
2026.07.29 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 06:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 06:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 06:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 06:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SF L100002 5XCDW 2P5XCNB PS SA
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
6.2K
USD
2
100%
154
96%
95%
22.88
7.97
USD
38%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.