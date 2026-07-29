Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 5 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 8 Coinexx-Demo 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 17 Exness-Real14 0.06 × 48 ICMarketsSC-Live02 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live27 0.35 × 210 ICMarketsSC-Live12 0.39 × 85 FPMarkets-Live2 0.47 × 19 ICMarketsSC-Live05 0.54 × 28 Tickmill-Live05 0.76 × 50 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live33 0.76 × 184 ICMarketsSC-Live24 0.87 × 963 Exness-Real24 0.98 × 389 GoMarkets-Real 10 1.03 × 409 ICMarketsSC-Live25 1.04 × 1139 ICMarketsSC-Live18 1.21 × 119 ICMarketsSC-Live08 1.21 × 38 ICMarkets-Live22 1.23 × 73 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 OrbexGlobal-Live 1.26 × 61 еще 64... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика