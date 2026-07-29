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- Просадка
Всего трейдов:
154
Прибыльных трейдов:
148 (96.10%)
Убыточных трейдов:
6 (3.90%)
Лучший трейд:
36.85 USD
Худший трейд:
-29.54 USD
Общая прибыль:
1 283.12 USD (38 281 pips)
Общий убыток:
-56.08 USD (1 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
94 (877.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
877.76 USD (94)
Коэффициент Шарпа:
0.98
Торговая активность:
95.15%
Макс. загрузка депозита:
10.16%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
41.54
Длинных трейдов:
106 (68.83%)
Коротких трейдов:
48 (31.17%)
Профит фактор:
22.88
Мат. ожидание:
7.97 USD
Средняя прибыль:
8.67 USD
Средний убыток:
-9.35 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-29.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.54 USD (1)
Прирост в месяц:
24.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.54 USD (0.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.50% (29.54 USD)
По эквити:
38.48% (2 283.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|22
|GBPJPY
|21
|EURCAD
|20
|NZDJPY
|13
|USDJPY
|11
|NZDCAD
|10
|CADJPY
|9
|EURUSD
|7
|USDCHF
|6
|GBPCHF
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|2
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|206
|GBPJPY
|224
|EURCAD
|84
|NZDJPY
|117
|USDJPY
|146
|NZDCAD
|32
|CADJPY
|121
|EURUSD
|35
|USDCHF
|44
|GBPCHF
|35
|GBPUSD
|20
|USDCAD
|26
|AUDJPY
|48
|AUDUSD
|14
|EURGBP
|11
|EURNZD
|5
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|31
|GBPCAD
|15
|AUDCHF
|5
|EURCHF
|6
|AUDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|6.6K
|GBPJPY
|7.1K
|EURCAD
|2.5K
|NZDJPY
|3.8K
|USDJPY
|4.7K
|NZDCAD
|984
|CADJPY
|3.9K
|EURUSD
|690
|USDCHF
|669
|GBPCHF
|549
|GBPUSD
|430
|USDCAD
|716
|AUDJPY
|1.5K
|AUDUSD
|332
|EURGBP
|166
|EURNZD
|205
|NZDUSD
|51
|EURAUD
|875
|GBPCAD
|415
|AUDCHF
|75
|EURCHF
|97
|AUDCAD
|12
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.85 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 94
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +877.76 USD
Макс. убыток в серии: -29.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 17
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.54 × 28
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live24
|0.87 × 963
|
Exness-Real24
|0.98 × 389
|
GoMarkets-Real 10
|1.03 × 409
|
ICMarketsSC-Live25
|1.04 × 1139
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarketsSC-Live08
|1.21 × 38
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
OrbexGlobal-Live
|1.26 × 61
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
2
100%
154
96%
95%
22.88
7.97
USD
USD
38%
1:500