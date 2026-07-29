- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
165
盈利交易:
158 (95.75%)
亏损交易:
7 (4.24%)
最好交易:
36.85 USD
最差交易:
-29.54 USD
毛利:
1 331.32 USD (39 609 pips)
毛利亏损:
-56.38 USD (1 811 pips)
最大连续赢利:
94 (877.76 USD)
最大连续盈利:
877.76 USD (94)
夏普比率:
0.96
交易活动:
95.15%
最大入金加载:
10.16%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
19 小时
采收率:
43.16
长期交易:
110 (66.67%)
短期交易:
55 (33.33%)
利润因子:
23.61
预期回报:
7.73 USD
平均利润:
8.43 USD
平均损失:
-8.05 USD
最大连续失误:
2 (-0.63 USD)
最大连续亏损:
-29.54 USD (1)
每月增长:
25.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
29.54 USD (0.50%)
相对跌幅:
结余:
0.50% (29.54 USD)
净值:
38.48% (2 283.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|22
|EURJPY
|22
|GBPJPY
|21
|NZDJPY
|13
|NZDCAD
|12
|USDJPY
|12
|CADJPY
|9
|EURUSD
|7
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|GBPCHF
|5
|GBPUSD
|5
|EURNZD
|5
|USDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|91
|EURJPY
|206
|GBPJPY
|224
|NZDJPY
|117
|NZDCAD
|32
|USDJPY
|155
|CADJPY
|121
|EURUSD
|35
|USDCHF
|44
|AUDUSD
|36
|GBPCHF
|35
|GBPUSD
|20
|EURNZD
|15
|USDCAD
|26
|AUDJPY
|48
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|11
|EURAUD
|31
|GBPCAD
|15
|AUDCHF
|5
|EURCHF
|6
|AUDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|2.7K
|EURJPY
|6.6K
|GBPJPY
|7.1K
|NZDJPY
|3.8K
|NZDCAD
|1K
|USDJPY
|5K
|CADJPY
|3.9K
|EURUSD
|690
|USDCHF
|669
|AUDUSD
|802
|GBPCHF
|549
|GBPUSD
|430
|EURNZD
|545
|USDCAD
|716
|AUDJPY
|1.5K
|NZDUSD
|85
|EURGBP
|166
|EURAUD
|875
|GBPCAD
|415
|AUDCHF
|75
|EURCHF
|97
|AUDCAD
|12
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.85 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 94
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +877.76 USD
最大连续亏损: -0.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.54 × 28
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live24
|0.87 × 963
|
GoMarkets-Real 10
|1.03 × 409
|
ICMarketsSC-Live25
|1.04 × 1139
|
Exness-Real24
|1.05 × 419
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarketsSC-Live08
|1.21 × 38
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
OrbexGlobal-Live
|1.26 × 61
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
3
100%
165
95%
95%
23.61
7.73
USD
USD
38%
1:500