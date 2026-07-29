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Wai Chung Poon

SF L100002 5XCDW 2P5XCNB PS SA

Wai Chung Poon
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7 (4.24%)
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毛利:
1 331.32 USD (39 609 pips)
毛利亏损:
-56.38 USD (1 811 pips)
最大连续赢利:
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最大连续盈利:
877.76 USD (94)
夏普比率:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
19 小时
采收率:
43.16
长期交易:
110 (66.67%)
短期交易:
55 (33.33%)
利润因子:
23.61
预期回报:
7.73 USD
平均利润:
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平均损失:
-8.05 USD
最大连续失误:
2 (-0.63 USD)
最大连续亏损:
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每月增长:
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算法交易:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCAD 22
EURJPY 22
GBPJPY 21
NZDJPY 13
NZDCAD 12
USDJPY 12
CADJPY 9
EURUSD 7
USDCHF 6
AUDUSD 6
GBPCHF 5
GBPUSD 5
EURNZD 5
USDCAD 4
AUDJPY 4
NZDUSD 3
EURGBP 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCAD 91
EURJPY 206
GBPJPY 224
NZDJPY 117
NZDCAD 32
USDJPY 155
CADJPY 121
EURUSD 35
USDCHF 44
AUDUSD 36
GBPCHF 35
GBPUSD 20
EURNZD 15
USDCAD 26
AUDJPY 48
NZDUSD 4
EURGBP 11
EURAUD 31
GBPCAD 15
AUDCHF 5
EURCHF 6
AUDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCAD 2.7K
EURJPY 6.6K
GBPJPY 7.1K
NZDJPY 3.8K
NZDCAD 1K
USDJPY 5K
CADJPY 3.9K
EURUSD 690
USDCHF 669
AUDUSD 802
GBPCHF 549
GBPUSD 430
EURNZD 545
USDCAD 716
AUDJPY 1.5K
NZDUSD 85
EURGBP 166
EURAUD 875
GBPCAD 415
AUDCHF 75
EURCHF 97
AUDCAD 12
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
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1.05 × 419
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1.21 × 38
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2026.08.03 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 13:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 17:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 19:14
Share of trading days is too low
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 18:14
Share of trading days is too low
2026.07.29 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 06:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 06:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 06:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 06:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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95%
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