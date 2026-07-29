- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
151
Profit Trades:
146 (96.68%)
Loss Trades:
5 (3.31%)
Best trade:
36.85 USD
Worst trade:
-29.54 USD
Gross Profit:
1 270.59 USD (37 911 pips)
Gross Loss:
-55.75 USD (1 772 pips)
Maximum consecutive wins:
94 (877.76 USD)
Maximal consecutive profit:
877.76 USD (94)
Sharpe Ratio:
0.98
Trading activity:
94.14%
Max deposit load:
10.16%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
53
Avg holding time:
13 hours
Recovery Factor:
41.13
Long Trades:
104 (68.87%)
Short Trades:
47 (31.13%)
Profit Factor:
22.79
Expected Payoff:
8.05 USD
Average Profit:
8.70 USD
Average Loss:
-11.15 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-29.54 USD)
Maximal consecutive loss:
-29.54 USD (1)
Monthly growth:
24.30%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
29.54 USD (0.50%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.50% (29.54 USD)
By Equity:
38.48% (2 283.66 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURJPY
|22
|EURCAD
|20
|GBPJPY
|20
|NZDJPY
|13
|USDJPY
|11
|NZDCAD
|9
|CADJPY
|9
|EURUSD
|7
|USDCHF
|6
|GBPCHF
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|EURGBP
|2
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|206
|EURCAD
|84
|GBPJPY
|223
|NZDJPY
|117
|USDJPY
|146
|NZDCAD
|32
|CADJPY
|121
|EURUSD
|35
|USDCHF
|44
|GBPCHF
|35
|GBPUSD
|20
|USDCAD
|26
|AUDJPY
|48
|AUDUSD
|14
|EURGBP
|11
|EURNZD
|5
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|31
|AUDCHF
|5
|EURCHF
|6
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|6.6K
|EURCAD
|2.5K
|GBPJPY
|7.2K
|NZDJPY
|3.8K
|USDJPY
|4.7K
|NZDCAD
|965
|CADJPY
|3.9K
|EURUSD
|690
|USDCHF
|669
|GBPCHF
|549
|GBPUSD
|430
|USDCAD
|716
|AUDJPY
|1.5K
|AUDUSD
|332
|EURGBP
|166
|EURNZD
|205
|NZDUSD
|51
|EURAUD
|875
|AUDCHF
|75
|EURCHF
|97
|AUDCAD
|12
|GBPCAD
|95
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +36.85 USD
Worst trade: -30 USD
Maximum consecutive wins: 94
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +877.76 USD
Maximal consecutive loss: -29.54 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live26" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 17
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.54 × 28
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live24
|0.87 × 963
|
Exness-Real24
|0.98 × 389
|
GoMarkets-Real 10
|1.03 × 409
|
ICMarketsSC-Live25
|1.04 × 1139
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.25 × 32
|
OrbexGlobal-Live
|1.26 × 61
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
24%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
2
100%
151
96%
94%
22.79
8.05
USD
USD
38%
1:500