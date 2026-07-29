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Signals / MetaTrader 4 / SF L100002 5XCDW 2P5XCNB PS SA
Wai Chung Poon

SF L100002 5XCDW 2P5XCNB PS SA

Wai Chung Poon
Wai Chung Poon

Wai Chung Poon

0 reviews
Reliability
2 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 24%
ICMarketsSC-Live26
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
151
Profit Trades:
146 (96.68%)
Loss Trades:
5 (3.31%)
Best trade:
36.85 USD
Worst trade:
-29.54 USD
Gross Profit:
1 270.59 USD (37 911 pips)
Gross Loss:
-55.75 USD (1 772 pips)
Maximum consecutive wins:
94 (877.76 USD)
Maximal consecutive profit:
877.76 USD (94)
Sharpe Ratio:
0.98
Trading activity:
94.14%
Max deposit load:
10.16%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
53
Avg holding time:
13 hours
Recovery Factor:
41.13
Long Trades:
104 (68.87%)
Short Trades:
47 (31.13%)
Profit Factor:
22.79
Expected Payoff:
8.05 USD
Average Profit:
8.70 USD
Average Loss:
-11.15 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-29.54 USD)
Maximal consecutive loss:
-29.54 USD (1)
Monthly growth:
24.30%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
29.54 USD (0.50%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.50% (29.54 USD)
By Equity:
38.48% (2 283.66 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURJPY 22
EURCAD 20
GBPJPY 20
NZDJPY 13
USDJPY 11
NZDCAD 9
CADJPY 9
EURUSD 7
USDCHF 6
GBPCHF 5
GBPUSD 5
USDCAD 4
AUDJPY 4
AUDUSD 4
EURGBP 2
EURNZD 2
NZDUSD 2
EURAUD 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
GBPCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 206
EURCAD 84
GBPJPY 223
NZDJPY 117
USDJPY 146
NZDCAD 32
CADJPY 121
EURUSD 35
USDCHF 44
GBPCHF 35
GBPUSD 20
USDCAD 26
AUDJPY 48
AUDUSD 14
EURGBP 11
EURNZD 5
NZDUSD 2
EURAUD 31
AUDCHF 5
EURCHF 6
AUDCAD 0
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 6.6K
EURCAD 2.5K
GBPJPY 7.2K
NZDJPY 3.8K
USDJPY 4.7K
NZDCAD 965
CADJPY 3.9K
EURUSD 690
USDCHF 669
GBPCHF 549
GBPUSD 430
USDCAD 716
AUDJPY 1.5K
AUDUSD 332
EURGBP 166
EURNZD 205
NZDUSD 51
EURAUD 875
AUDCHF 75
EURCHF 97
AUDCAD 12
GBPCAD 95
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +36.85 USD
Worst trade: -30 USD
Maximum consecutive wins: 94
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +877.76 USD
Maximal consecutive loss: -29.54 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live26" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Coinexx-Demo
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 17
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 28
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live24
0.87 × 963
Exness-Real24
0.98 × 389
GoMarkets-Real 10
1.03 × 409
ICMarketsSC-Live25
1.04 × 1139
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.25 × 32
OrbexGlobal-Live
1.26 × 61
64 more...
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No reviews
2026.08.03 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 13:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 01:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 17:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 08:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 19:14
Share of trading days is too low
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 18:14
Share of trading days is too low
2026.07.29 18:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.29 06:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 06:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 06:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.29 06:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
SF L100002 5XCDW 2P5XCNB PS SA
30 USD per month
24%
0
0
USD
6.2K
USD
2
100%
151
96%
94%
22.79
8.05
USD
38%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.