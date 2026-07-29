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Сигналы / MetaTrader 5 / YUNCL 04
Jin Xing Shi

YUNCL 04

Jin Xing Shi
Jin Xing Shi

Jin Xing Shi

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 45%
Tickmill-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
82 (51.89%)
Убыточных трейдов:
76 (48.10%)
Лучший трейд:
117.73 USD
Худший трейд:
-132.05 USD
Общая прибыль:
974.67 USD (559 818 pips)
Общий убыток:
-683.65 USD (1 034 347 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (111.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
219.02 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
54.81%
Макс. загрузка депозита:
8.50%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
104 (65.82%)
Коротких трейдов:
54 (34.18%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
1.84 USD
Средняя прибыль:
11.89 USD
Средний убыток:
-9.00 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-81.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.49 USD (3)
Прирост в месяц:
44.66%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.46 USD
Максимальная:
245.98 USD (23.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.35% (245.40 USD)
По эквити:
5.56% (49.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 95
BTCUSD 63
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 341
BTCUSD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
BTCUSD -495K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +117.73 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +111.77 USD
Макс. убыток в серии: -81.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live2
0.00 × 1
PUPrime-Live 6
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
Afterprime-Ltd
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
1.15 × 131
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 1049
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.39 × 146
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Exness-MT5Real21
4.75 × 4
TitanFX-MT5-01
4.99 × 82
еще 52...
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趋势追踪策略，一次一单，每单带止损和止盈。主要做btc和黄金。
Нет отзывов
2026.08.05 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
YUNCL 04
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
943
USD
3
84%
158
51%
55%
1.42
1.84
USD
23%
1:500
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