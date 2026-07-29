- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
158
Прибыльных трейдов:
82 (51.89%)
Убыточных трейдов:
76 (48.10%)
Лучший трейд:
117.73 USD
Худший трейд:
-132.05 USD
Общая прибыль:
974.67 USD (559 818 pips)
Общий убыток:
-683.65 USD (1 034 347 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (111.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
219.02 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
54.81%
Макс. загрузка депозита:
8.50%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
104 (65.82%)
Коротких трейдов:
54 (34.18%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
1.84 USD
Средняя прибыль:
11.89 USD
Средний убыток:
-9.00 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-81.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.49 USD (3)
Прирост в месяц:
44.66%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.46 USD
Максимальная:
245.98 USD (23.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.35% (245.40 USD)
По эквити:
5.56% (49.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|BTCUSD
|63
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|341
|BTCUSD
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|21K
|BTCUSD
|-495K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +117.73 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +111.77 USD
Макс. убыток в серии: -81.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 6
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.39 × 146
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
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趋势追踪策略，一次一单，每单带止损和止盈。主要做btc和黄金。
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
943
USD
USD
3
84%
158
51%
55%
1.42
1.84
USD
USD
23%
1:500