- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
197
盈利交易:
93 (47.20%)
亏损交易:
104 (52.79%)
最好交易:
117.73 USD
最差交易:
-132.05 USD
毛利:
983.00 USD (604 779 pips)
毛利亏损:
-840.73 USD (1 155 995 pips)
最大连续赢利:
9 (111.77 USD)
最大连续盈利:
219.02 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
56.43%
最大入金加载:
8.50%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
72
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.55
长期交易:
125 (63.45%)
短期交易:
72 (36.55%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.72 USD
平均利润:
10.57 USD
平均损失:
-8.08 USD
最大连续失误:
10 (-81.99 USD)
最大连续亏损:
-233.49 USD (3)
每月增长:
21.83%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.46 USD
最大值:
256.58 USD (24.42%)
相对跌幅:
结余:
24.45% (256.92 USD)
净值:
6.12% (53.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|BTCUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|198
|BTCUSD
|-56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.5K
|BTCUSD
|-558K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +117.73 USD
最差交易: -132 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +111.77 USD
最大连续亏损: -81.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 6
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.39 × 146
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
趋势追踪策略，一次一单，每单带止损和止盈。主要做btc和黄金。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
794
USD
USD
3
85%
197
47%
56%
1.16
0.72
USD
USD
24%
1:500