- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
39 (54.16%)
Убыточных трейдов:
33 (45.83%)
Лучший трейд:
48.45 USD
Худший трейд:
-30.96 USD
Общая прибыль:
413.48 USD (104 473 pips)
Общий убыток:
-136.75 USD (70 912 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (117.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.98 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
15.19%
Макс. загрузка депозита:
8.62%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
5.42
Длинных трейдов:
57 (79.17%)
Коротких трейдов:
15 (20.83%)
Профит фактор:
3.02
Мат. ожидание:
3.84 USD
Средняя прибыль:
10.60 USD
Средний убыток:
-4.14 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-34.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.04 USD (4)
Прирост в месяц:
30.90%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.86 USD
Максимальная:
51.04 USD (14.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.05% (50.90 USD)
По эквити:
3.99% (40.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|BTCUSD
|16
|XAUJPY
|11
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|255
|BTCUSD
|0
|XAUJPY
|22
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|3.9K
|XAUJPY
|3.6K
|EURUSD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.45 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +117.74 USD
Макс. убыток в серии: -34.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 30
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.02 × 45
|
VantageInternational-Live 9
|0.03 × 117
|
ECMarkets-Live02
|0.06 × 49
|
ICTrading-Live29
|0.11 × 179
|
STARTRADERINTL-Live
|0.14 × 21
|
FusionMarkets-Live 2
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.17 × 82
|
Exness-Real7
|0.27 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.38 × 731
|
Exness-Real28
|0.41 × 39
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趋势追踪策略 ， 一次一单 ， 每单带止损和止盈。
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
97%
72
54%
15%
3.02
3.84
USD
USD
5%
1:500