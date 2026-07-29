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Сигналы / MetaTrader 4 / YUNCL 03
Jin Xing Shi

YUNCL 03

Jin Xing Shi
Jin Xing Shi

Jin Xing Shi

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 31%
ICMarketsSC-Live08
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
39 (54.16%)
Убыточных трейдов:
33 (45.83%)
Лучший трейд:
48.45 USD
Худший трейд:
-30.96 USD
Общая прибыль:
413.48 USD (104 473 pips)
Общий убыток:
-136.75 USD (70 912 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (117.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.98 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
15.19%
Макс. загрузка депозита:
8.62%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
5.42
Длинных трейдов:
57 (79.17%)
Коротких трейдов:
15 (20.83%)
Профит фактор:
3.02
Мат. ожидание:
3.84 USD
Средняя прибыль:
10.60 USD
Средний убыток:
-4.14 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-34.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-51.04 USD (4)
Прирост в месяц:
30.90%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.86 USD
Максимальная:
51.04 USD (14.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.05% (50.90 USD)
По эквити:
3.99% (40.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 44
BTCUSD 16
XAUJPY 11
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 255
BTCUSD 0
XAUJPY 22
EURUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
BTCUSD 3.9K
XAUJPY 3.6K
EURUSD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.45 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +117.74 USD
Макс. убыток в серии: -34.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 6
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 30
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.02 × 45
VantageInternational-Live 9
0.03 × 117
ECMarkets-Live02
0.06 × 49
ICTrading-Live29
0.11 × 179
STARTRADERINTL-Live
0.14 × 21
FusionMarkets-Live 2
0.15 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.17 × 82
Exness-Real7
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.38 × 731
Exness-Real28
0.41 × 39
еще 87...
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趋势追踪策略 ， 一次一单 ，  每单带止损和止盈。
Нет отзывов
2026.08.05 06:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 15:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 05:10
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.29 05:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.07.29 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 05:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
YUNCL 03
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
1.1K
USD
2
97%
72
54%
15%
3.02
3.84
USD
5%
1:500
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