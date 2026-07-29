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Jin Xing Shi

YUNCL 05

Jin Xing Shi
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盈利交易:
40 (40.00%)
亏损交易:
60 (60.00%)
最好交易:
48.45 USD
最差交易:
-44.35 USD
毛利:
413.83 USD (104 515 pips)
毛利亏损:
-359.53 USD (144 000 pips)
最大连续赢利:
9 (117.74 USD)
最大连续盈利:
119.98 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
15.29%
最大入金加载:
8.62%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
0.24
长期交易:
71 (71.00%)
短期交易:
29 (29.00%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
10.35 USD
平均损失:
-5.99 USD
最大连续失误:
19 (-196.20 USD)
最大连续亏损:
-196.20 USD (19)
每月增长:
3.87%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
19.86 USD
最大值:
222.43 USD (52.18%)
相对跌幅:
结余:
20.65% (222.43 USD)
净值:
6.12% (56.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 68
BTCUSD 18
XAUJPY 13
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 51
BTCUSD -5
XAUJPY 8
EURUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 5.8K
BTCUSD -47K
XAUJPY 1.5K
EURUSD -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
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最好交易: +48.45 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +117.74 USD
最大连续亏损: -196.20 USD

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TradeMaxGlobal-Live10
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ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
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TradeMaxGlobal-Demo
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VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
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TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
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EGlobalTrade-Classic3
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FxPro.com-Real08
0.00 × 2
OxSecurities-Live
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FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
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RoboForex-ECN
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VantageInternational-Live 9
0.03 × 117
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0.14 × 21
FusionMarkets-Live 2
0.15 × 34
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Exness-Real7
0.27 × 26
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2026.08.05 06:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 15:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 05:10
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.29 05:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.07.29 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 05:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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YUNCL 05
每月30 USD
4%
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USD
855
USD
3
98%
100
40%
15%
1.15
0.54
USD
21%
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