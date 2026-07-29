- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
40 (40.00%)
亏损交易:
60 (60.00%)
最好交易:
48.45 USD
最差交易:
-44.35 USD
毛利:
413.83 USD (104 515 pips)
毛利亏损:
-359.53 USD (144 000 pips)
最大连续赢利:
9 (117.74 USD)
最大连续盈利:
119.98 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
15.29%
最大入金加载:
8.62%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
0.24
长期交易:
71 (71.00%)
短期交易:
29 (29.00%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
10.35 USD
平均损失:
-5.99 USD
最大连续失误:
19 (-196.20 USD)
最大连续亏损:
-196.20 USD (19)
每月增长:
3.87%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
19.86 USD
最大值:
222.43 USD (52.18%)
相对跌幅:
结余:
20.65% (222.43 USD)
净值:
6.12% (56.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|BTCUSD
|18
|XAUJPY
|13
|EURUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|-5
|XAUJPY
|8
|EURUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.8K
|BTCUSD
|-47K
|XAUJPY
|1.5K
|EURUSD
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.45 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +117.74 USD
最大连续亏损: -196.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 30
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.02 × 45
|
VantageInternational-Live 9
|0.03 × 117
|
ECMarkets-Live02
|0.06 × 49
|
ICTrading-Live29
|0.11 × 179
|
STARTRADERINTL-Live
|0.14 × 21
|
FusionMarkets-Live 2
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.17 × 82
|
Exness-Real7
|0.27 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.38 × 731
|
Exness-Real28
|0.41 × 39
趋势追踪策略 ， 一次一单 ， 每单带止损和止盈。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
855
USD
USD
3
98%
100
40%
15%
1.15
0.54
USD
USD
21%
1:500