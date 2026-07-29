- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
66 (73.33%)
Убыточных трейдов:
24 (26.67%)
Лучший трейд:
32.90 USD
Худший трейд:
-22.94 USD
Общая прибыль:
191.65 USD (16 206 pips)
Общий убыток:
-131.80 USD (10 764 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (22.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.05 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
2.73%
Макс. загрузка депозита:
24.81%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
37 (41.11%)
Коротких трейдов:
53 (58.89%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-5.49 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-55.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.95 USD (5)
Прирост в месяц:
29.77%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.34 USD
Максимальная:
56.30 USD (20.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.76% (56.20 USD)
По эквити:
18.59% (50.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|60
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.90 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +22.41 USD
Макс. убыток в серии: -55.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
由于市场上架EA限制较多，尤其是不能出现中文，这对中国的朋友很不友好。所以我将EA搭载在自己的账号上运行，并把他作为信号出售。此信号刚上没多久，纯EA交易，趋势收割型、动态加仓、动态止盈、带止损。
建议入金：300USD
搭载图表：XAUUSD
建议经纪商：TMGM / IC
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
265
USD
USD
3
53%
90
73%
3%
1.45
0.67
USD
USD
21%
1:500