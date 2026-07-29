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Сигналы / MetaTrader 5 / Pulse Trend
En Li

Pulse Trend

En Li
En Li

En Li

qwer
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 30%
TradeMaxGlobal-Live2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
66 (73.33%)
Убыточных трейдов:
24 (26.67%)
Лучший трейд:
32.90 USD
Худший трейд:
-22.94 USD
Общая прибыль:
191.65 USD (16 206 pips)
Общий убыток:
-131.80 USD (10 764 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (22.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.05 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
2.73%
Макс. загрузка депозита:
24.81%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
37 (41.11%)
Коротких трейдов:
53 (58.89%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
0.67 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-5.49 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-55.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.95 USD (5)
Прирост в месяц:
29.77%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.34 USD
Максимальная:
56.30 USD (20.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.76% (56.20 USD)
По эквити:
18.59% (50.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.90 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +22.41 USD
Макс. убыток в серии: -55.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

由于市场上架EA限制较多，尤其是不能出现中文，这对中国的朋友很不友好。所以我将EA搭载在自己的账号上运行，并把他作为信号出售。此信号刚上没多久，纯EA交易，趋势收割型、动态加仓、动态止盈、带止损。

建议入金：300USD

搭载图表：XAUUSD

建议经纪商：TMGM / IC

https://www.mql5.com/en/blogs/post/773439

Нет отзывов
2026.08.10 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 05:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 12:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.29 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.29 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 05:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pulse Trend
35 USD в месяц
30%
0
0
USD
265
USD
3
53%
90
73%
3%
1.45
0.67
USD
21%
1:500
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