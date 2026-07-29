- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
102
盈利交易:
75 (73.52%)
亏损交易:
27 (26.47%)
最好交易:
32.90 USD
最差交易:
-22.94 USD
毛利:
212.01 USD (18 238 pips)
毛利亏损:
-140.44 USD (11 566 pips)
最大连续赢利:
10 (22.41 USD)
最大连续盈利:
48.05 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
2.73%
最大入金加载:
24.81%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
52
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
1.27
长期交易:
45 (44.12%)
短期交易:
57 (55.88%)
利润因子:
1.51
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-5.20 USD
最大连续失误:
5 (-55.95 USD)
最大连续亏损:
-55.95 USD (5)
每月增长:
35.59%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
9.34 USD
最大值:
56.30 USD (20.82%)
相对跌幅:
结余:
20.76% (56.20 USD)
净值:
18.59% (50.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|72
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.90 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +22.41 USD
最大连续亏损: -55.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
由于市场上架EA限制较多，尤其是不能出现中文，这对中国的朋友很不友好。所以我将EA搭载在自己的账号上运行，并把他作为信号出售。此信号刚上没多久，纯EA交易，趋势收割型、动态加仓、动态止盈、带止损。
建议入金：300USD
搭载图表：XAUUSD
建议经纪商：TMGM / IC
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
36%
0
0
USD
USD
273
USD
USD
3
51%
102
73%
3%
1.50
0.70
USD
USD
21%
1:500