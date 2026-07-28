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Сигналы / MetaTrader 4 / AtlasQuantX RF
Jorge Vazquez Suarez

AtlasQuantX RF

Jorge Vazquez Suarez
Jorge Vazquez Suarez

Jorge Vazquez Suarez

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
RoboForex-ECN-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
13 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
13.50 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
67.85 EUR (1 738 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
13 (67.85 EUR)
Макс. прибыль в серии:
67.85 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
1.29
Торговая активность:
63.94%
Макс. загрузка депозита:
0.34%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (38.46%)
Коротких трейдов:
8 (61.54%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.22 EUR
Средняя прибыль:
5.22 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
0.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.48% (120.05 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 7
AUDNZD 5
GBPCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 28
AUDNZD 36
GBPCAD 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 457
AUDNZD 801
GBPCAD 480
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.50 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +67.85 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
RoboForex-ECN-3
0.38 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.44 × 9
Exness-Real9
0.60 × 20
VantageInternational-Live 14
0.67 × 3
RoboForex-ECN
0.93 × 45
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 3
Axi-US06-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 4
Axi-US09-Live
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
1.57 × 134
ICMarketsSC-Live22
2.21 × 29
ICMarketsSC-Live11
3.58 × 12
EightcapInternational-Real-4
4.00 × 2
Darwinex-Live
4.00 × 1
TradersWay-Live
4.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
6.00 × 5
Exness-Real12
6.00 × 1
Exness-Real4
7.25 × 4
еще 11...
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🏆 ATLASQUANTX

⚜️ Профессиональная алгоритмическая стратегия для рынка Forex

🚀 Точность • Дисциплина • Доверие

Добро пожаловать в ATLASQUANTX — полностью автоматизированную алгоритмическую торговую стратегию, созданную для инвесторов, которые ценят профессиональный подход, дисциплину и долгосрочный рост капитала.

Все сделки открываются и сопровождаются автоматически на основе заранее определённых количественных алгоритмов. Это исключает влияние эмоций и обеспечивает стабильное выполнение стратегии при любых рыночных условиях.

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💎 Почему выбирают ATLASQUANTX?

🤖 100% автоматическая торговля

📊 Диверсифицированный портфель
Торговля ведётся одновременно по 9 тщательно отобранным валютным парам.

🛡️ Профессиональное управление рисками
Каждая сделка соответствует строгим правилам контроля риска и управления капиталом.

⚙️ Системный подход
Без эмоций.
Без импульсивных решений.
Только объективные алгоритмы.

📈 Долгосрочная инвестиционная философия
Главная цель — устойчивый рост капитала благодаря дисциплине, последовательности и грамотному управлению рисками.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⭐ Наши принципы

🛡️ Сохранение капитала

Защита капитала — основа любой успешной инвестиционной стратегии.

📈 Последовательность

Долгосрочный успех достигается благодаря стабильности, а не погоне за краткосрочной прибылью.

🧠 Дисциплина

Каждая сделка выполняется по одним и тем же правилам независимо от рыночной ситуации.

🌍 Диверсификация

Использование нескольких валютных пар помогает распределить рыночные риски.

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📌 Основные преимущества

✅ Полностью автоматическая торговля

✅ MetaTrader 4 (MT4)

✅ Портфель из 9 валютных пар

✅ Профессиональная алгоритмическая стратегия

✅ Системное управление рисками

✅ Исключение эмоционального фактора

✅ Постоянный мониторинг стратегии

✅ Ориентация на долгосрочные инвестиции

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🎯 Для кого предназначена стратегия?

✔️ Частные инвесторы

✔️ Пользователи Copy Trading

✔️ Владельцы диверсифицированных инвестиционных портфелей

✔️ Инвесторы, которые ценят дисциплину и системный подход

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🤝 Наш подход

Любые инвестиции связаны с риском.

Поэтому ATLASQUANTX сосредоточена на том, что действительно можно контролировать:

🟨 Дисциплина

🟨 Прозрачность

🟨 Управление рисками

🟨 Последовательность

🟨 Постоянное совершенствование

Настоящий успех на финансовых рынках достигается не обещаниями высокой прибыли, а профессиональным управлением, дисциплиной и долгосрочным подходом.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏅 ATLASQUANTX

⚜️ Профессиональная алгоритмическая торговля

«Точность. Дисциплина. Результат.»


Нет отзывов
2026.08.04 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 01:39
Share of trading days is too low
2026.07.31 01:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 18:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.28 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.28 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AtlasQuantX RF
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
25K
EUR
1
100%
13
100%
64%
n/a
5.22
EUR
0%
1:500
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