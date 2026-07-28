- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|5
|GBPCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|28
|AUDNZD
|36
|GBPCAD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|457
|AUDNZD
|801
|GBPCAD
|480
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.25 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.44 × 9
|
Exness-Real9
|0.60 × 20
|
VantageInternational-Live 14
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 45
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 4
|
Axi-US09-Live
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|1.57 × 134
|
ICMarketsSC-Live22
|2.21 × 29
|
ICMarketsSC-Live11
|3.58 × 12
|
EightcapInternational-Real-4
|4.00 × 2
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
TradersWay-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|6.00 × 5
|
Exness-Real12
|6.00 × 1
|
Exness-Real4
|7.25 × 4
⚜️ Профессиональная алгоритмическая стратегия для рынка Forex
🚀 Точность • Дисциплина • Доверие
Добро пожаловать в ATLASQUANTX — полностью автоматизированную алгоритмическую торговую стратегию, созданную для инвесторов, которые ценят профессиональный подход, дисциплину и долгосрочный рост капитала.
Все сделки открываются и сопровождаются автоматически на основе заранее определённых количественных алгоритмов. Это исключает влияние эмоций и обеспечивает стабильное выполнение стратегии при любых рыночных условиях.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━💎 Почему выбирают ATLASQUANTX?
🤖 100% автоматическая торговля
📊 Диверсифицированный портфель
Торговля ведётся одновременно по 9 тщательно отобранным валютным парам.
🛡️ Профессиональное управление рисками
Каждая сделка соответствует строгим правилам контроля риска и управления капиталом.
⚙️ Системный подход
Без эмоций.
Без импульсивных решений.
Только объективные алгоритмы.
📈 Долгосрочная инвестиционная философия
Главная цель — устойчивый рост капитала благодаря дисциплине, последовательности и грамотному управлению рисками.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⭐ Наши принципы
🛡️ Сохранение капитала
Защита капитала — основа любой успешной инвестиционной стратегии.
📈 Последовательность
Долгосрочный успех достигается благодаря стабильности, а не погоне за краткосрочной прибылью.
🧠 Дисциплина
Каждая сделка выполняется по одним и тем же правилам независимо от рыночной ситуации.
🌍 Диверсификация
Использование нескольких валютных пар помогает распределить рыночные риски.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━📌 Основные преимущества
✅ Полностью автоматическая торговля
✅ MetaTrader 4 (MT4)
✅ Портфель из 9 валютных пар
✅ Профессиональная алгоритмическая стратегия
✅ Системное управление рисками
✅ Исключение эмоционального фактора
✅ Постоянный мониторинг стратегии
✅ Ориентация на долгосрочные инвестиции
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━🎯 Для кого предназначена стратегия?
✔️ Частные инвесторы
✔️ Пользователи Copy Trading
✔️ Владельцы диверсифицированных инвестиционных портфелей
✔️ Инвесторы, которые ценят дисциплину и системный подход
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━🤝 Наш подход
Любые инвестиции связаны с риском.
Поэтому ATLASQUANTX сосредоточена на том, что действительно можно контролировать:
🟨 Дисциплина
🟨 Прозрачность
🟨 Управление рисками
🟨 Последовательность
🟨 Постоянное совершенствование
Настоящий успех на финансовых рынках достигается не обещаниями высокой прибыли, а профессиональным управлением, дисциплиной и долгосрочным подходом.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━🏅 ATLASQUANTX
⚜️ Профессиональная алгоритмическая торговля
«Точность. Дисциплина. Результат.»
USD
EUR
EUR