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Jorge Vazquez Suarez

AtlasQuantX RF

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分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 7
AUDNZD 5
GBPCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 28
AUDNZD 36
GBPCAD 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 457
AUDNZD 801
GBPCAD 480
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
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Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
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DooPrime-Live 2
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Exness-Real9
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RoboForex-ECN
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ICMarketsSC-Live08
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 3
Axi-US06-Live
1.00 × 6
Axi-US09-Live
1.00 × 6
EightcapInternational-Real-4
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.57 × 134
ICMarketsSC-Live22
1.81 × 32
ICMarketsSC-Live11
3.58 × 12
Darwinex-Live
4.00 × 1
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4.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
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6.00 × 1
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精准 • 纪律 • 卓越


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2026.08.12 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.11 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.11 11:32
No swaps are charged on the signal account
2026.08.04 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 01:39
Share of trading days is too low
2026.07.31 01:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.28 18:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 18:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 18:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.28 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.28 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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